Картину Рихтера продали на аукционе более чем за $20 млн

Картина немецкого живописца Герхарда Рихтера "192 цвета" (192 Farben, 1966) ушла с молотка на аукционе в Лондоне за $20,4 млн. Об этом в субботу сообщил аукционный дом Sotheby's.
"Первая легендарная абстрактная картина Герхарда Рихтера "192 цвета" была продана за £18 287 800 ($20,4 млн - прим. ТАСС), подтверждая исторический статус этой работы в его раннем творчестве", - говорится в сообщении на сайте аукционного дома.
Как отмечает газета Bild, картина "192 цвета", написанная Рихтером в 1966 году, легла в основу его знаменитого витража в Кельнском соборе.