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5 часов назад

Картину немецкого художника Рихтера продали на аукционе Sotheby's более чем за $20 млн

ТАССиещё 2

Картина немецкого живописца Герхарда Рихтера "192 цвета" (192 Farben, 1966) ушла с молотка на аукционе в Лондоне за $20,4 млн. Об этом в субботу сообщил аукционный дом Sotheby's.

Картину Рихтера продали на аукционе более чем за $20 млн
Фото: pixabay.compixabay.com

"Первая легендарная абстрактная картина Герхарда Рихтера "192 цвета" была продана за £18 287 800 ($20,4 млн - прим. ТАСС), подтверждая исторический статус этой работы в его раннем творчестве", - говорится в сообщении на сайте аукционного дома.

Как отмечает газета Bild, картина "192 цвета", написанная Рихтером в 1966 году, легла в основу его знаменитого витража в Кельнском соборе.

Вещи,Герхард Рихтер,
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