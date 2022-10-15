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10 часов назад

На аукционе продали за $20 млн картину, на которой изображено 192 цвета. Буквально

Секрет Фирмы

На аукционе Sotheby's с молотка ушла картина немецкого живописца Герхарда Рихтера «192 цвета». Её продали за £18 млн ($20,4 млн). С названием картины Рихтер не заморачивался. На полотне размером 2 на 1,5 м в прямом смысле изображено 192 цвета. Вдохновлялся художник промышленными шаблонами карт цветов. С их помощью типографии, например, настраивают и проверяют качество печати.

На аукционе продали за $20 млн картину, на которой изображено 192 цвета. Буквально
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

На аукционе продали за $20 млн картину, на которой изображено 192 цвета. Буквально

Картину Рихтер написал в 1966 году. Много лет спустя, в 2007 году, на её основе он оформил витраж в готическом соборе в Кёльне. Он состоит из более чем 11 000 кусочков разноцветного стекла. Художник использовал 72 оттенка.

С 1982 года «192 цвета» принадлежали супружеской паре коллекционеров из Гамбурга. Последние четверть века они выставляли полотно в местном художественном музее. А теперь заработали на нём неплохую прибавку к пенсии.

Впрочем, такая сумма для картины Рихтера не рекорд. Он считается одним из самых дорогих из ныне живущих художников. Так что были в его карьере работы и подороже. Например, его «Абстрактную картину» в 2015 году продали за $46,7 млн.

За бешеные деньги с аукционов уходят не только настоящие произведения искусства, но и куда менее ценные на первый взгляд вещи. Недавно на торги выставили древний компьютер Macintosh SE. За комп, выпущенный в 1980-х годах, просят $200 000. Всё потому, что к нему прикасался сам Стив Джобс.

Вещи,Герхард Рихтер,Стив Джобс,
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