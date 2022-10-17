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4 часа назад

В калифорнийской пекарне сделали хлебную статую Хана Соло в полный рост

Газета.Ru

В калифорнийской пекарне One House Bakery появилась статуя Хана Соло из пятого эпизода саги «Звездные войны» — «Империя наносит ответный удар». Скульптура выполнена из хлеба, ее высота составляет почти 2 метра, пишет The New York Times.

В калифорнийской пекарне сделали хлебную статую Хана Соло
Фото: Газета.RuГазета.Ru

До этого мать и дочь Кэтрин и Ханали Первин, владеющие пекарней, уже делали подобные трибьюты «Игре престолов» (трон из батонов) и киновселенной Marvel (съедобный алигатор-Локи из сериала «Локи»), а также главным героям другого проекта по «Звездным войнам» — сериала «Мандалорец».

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