В калифорнийской пекарне сделали хлебную статую Хана Соло

В калифорнийской пекарне One House Bakery появилась статуя Хана Соло из пятого эпизода саги «Звездные войны» — «Империя наносит ответный удар». Скульптура выполнена из хлеба, ее высота составляет почти 2 метра, пишет The New York Times.

До этого мать и дочь Кэтрин и Ханали Первин, владеющие пекарней, уже делали подобные трибьюты «Игре престолов» (трон из батонов) и киновселенной Marvel (съедобный алигатор-Локи из сериала «Локи»), а также главным героям другого проекта по «Звездным войнам» — сериала «Мандалорец».