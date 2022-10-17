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3 часа назад

iPhone первого поколения ушел с молотка почти за $40 тысяч

Мир24

Смартфон iPhone, который был выпущен в 2007 году, ушел с молотка за 39 340 долларов. Аукцион LCG Auctions состоялся накануне, сообщает ТАСС.

iPhone первого поколения ушел с молотка почти за $40 тысяч
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отмечается, экземпляр телефона первого поколения был не распечатан. По данным аукционного дома, гаджет находится в отличном состоянии. При этом смартфон не был активирован, предполагается, что коллекционеры вряд ли смогут найти телефон «яблочной» компании в лучшем состоянии, чем этот.

Напомним, что Стив Джобс представил свою разработку – iPhone первого поколения – 9 января 2007-го.

Вещи,Стив Джобс,
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