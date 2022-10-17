iPhone первого поколения ушел с молотка почти за $40 тысяч

Смартфон iPhone, который был выпущен в 2007 году, ушел с молотка за 39 340 долларов. Аукцион LCG Auctions состоялся накануне, сообщает ТАСС .

Как отмечается, экземпляр телефона первого поколения был не распечатан. По данным аукционного дома, гаджет находится в отличном состоянии. При этом смартфон не был активирован, предполагается, что коллекционеры вряд ли смогут найти телефон «яблочной» компании в лучшем состоянии, чем этот.