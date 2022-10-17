Джинсы Levi’s из XIX века продали за 87 тыс. долларов

Джинсы Levi’s из 1880-х, найденные в заброшенной шахте, продали на аукционе в Нью-Мексико за 87 400 долларов. Джинсы неплохо сохранились и их можно носить, сообщает CNN.

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Драгоценный предмет одежды приобрели двое охотников за винтажными денимом. Подобные экземпляры хранятся в музеях, но ни одна известная пара не сохранилась настолько хорошо.

Покупатели планируют продать их частному коллекционеру и надеются, что их будут выставлять в музее.

Возраст джинсов определили по отметке на ткани «Сделано белыми» — в 1882 году был принят закон, ограничивающий трудовую иммиграцию китайцев. Также о возрасте находки говорят следы воска.