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3 часа назад

Кукла Барби в образе певицы Тины Тернер появилась в США

Inc-Newsиещё 1

Знаменитую куклу с новым лицом выпустили к юбилею самой успешной песни исполнительницы.

Кукла Барби в образе певицы Тины Тернер появилась в США
Фото: Inc-NewsInc-News

В Соединенных Штатах выпустили небольшую партию кукол Барби в образе легендарной американской певицы Тины Тернер.

По словам создателей, это событие было приурочено к 40-летию самой успешной композиции Тернер What'S Love Got To Do With It («При чем тут любовь»).

За эту композицию исполнительница в свое время получила сразу три статуэтки премии «Грэмми».

Что касается куклы в честь 82-летней знаменитости, Барби сделали копией Тины Тернер в ее клипе на упомянутую песню, где она одета в черное мини-платье и джинсовую куртку, а в руках держит микрофон.

Вещи,Тина Тернер,
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