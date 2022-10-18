Кукла Барби в образе певицы Тины Тернер появилась в США

Знаменитую куклу с новым лицом выпустили к юбилею самой успешной песни исполнительницы.
В Соединенных Штатах выпустили небольшую партию кукол Барби в образе легендарной американской певицы Тины Тернер.
По словам создателей, это событие было приурочено к 40-летию самой успешной композиции Тернер What'S Love Got To Do With It («При чем тут любовь»).
За эту композицию исполнительница в свое время получила сразу три статуэтки премии «Грэмми».
Что касается куклы в честь 82-летней знаменитости, Барби сделали копией Тины Тернер в ее клипе на упомянутую песню, где она одета в черное мини-платье и джинсовую куртку, а в руках держит микрофон.