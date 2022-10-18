Кукла Барби в образе певицы Тины Тернер появилась в США

Знаменитую куклу с новым лицом выпустили к юбилею самой успешной песни исполнительницы.

Фото: Inc-News Inc-News

В Соединенных Штатах выпустили небольшую партию кукол Барби в образе легендарной американской певицы Тины Тернер.

По словам создателей, это событие было приурочено к 40-летию самой успешной композиции Тернер What'S Love Got To Do With It («При чем тут любовь»).

За эту композицию исполнительница в свое время получила сразу три статуэтки премии «Грэмми».