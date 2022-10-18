Какие книги читали подростки в 2000-е годы

В эпоху нулевых у подростков не было недостатка в литературе: став любимой аудиторией писателей и издателей, они регулярно обзаводились книжными новинками. Super решил поностальгировать и вспомнить, чем зачитывалась молодежь в нулевые.

Фото: Super.ru Super.ru

Серия «Черный котенок», «Эксмо»

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До 1996 года подростковые детективы в России практически не писали и не переводили. Юные читатели открывали для себя жанр через классику про Шерлока Холмса и Ната Пинкертона, пока в издательстве «Эксмо» не появилась уже легендарная для российского книжного рынка серия «Черный котенок». Первое время в ней публиковали переводы уже проверенных зарубежных детективов для подростков, в том числе книги британки Энид Блайтон про «Великолепную пятерку» юных сыщиков.

Российские авторы долго не решались подступиться к подростковой аудитории, но успех «Черного котенка» на рынке взял свое. В рамках линейки издавался цикл Екатерины Вильмонт «Сыскное бюро “Квартет”» про школьниц Асю и Матильду, детективы Владимира Аверина и Елены Артамоновой. Подростки были в восторге: наконец-то лихо закрученные расследования вели не Шерлок с Ватсоном на подхвате, а их ровесники.

Серия «Черный котенок» пережила несколько перезапусков и продолжает выпускаться до сих пор. К слову, классику российского подросткового детектива сегодня стараются адаптировать под современность. Для переизданий своих книг авторы переписывают тексты, «вручают» героям смартфоны и компьютеры, с помощью которых разгадывать тайны гораздо проще.

Серия «Таня Гроттер»

Серия романов про мальчика-волшебника Гарри Поттера не давала покоя многим авторам фэнтези нулевых. С оглядкой на него появились истории про Барри Троттера и Порри Гаттера. Однако в России не было пародии популярнее Тани Гроттер — юной волшебницы из серии книг Дмитрия Емца. Когда в 2002 году на полках появилась дебютная «Таня Гроттер и магический контрабас», Емец уже зарекомендовал себя как авторитетный фэнтези-автор, а его новинка быстро разошлась тиражом в 100 тысяч экземпляров.

Предыстория Тани, как и первые книги цикла, мало отличается от биографии ее собрата Гарри. Родителей Гроттер убила темная колдунья Чума-Дель-Торт, поэтому девочка-которая-выжила попала на воспитание к злобным родственникам Дурневым. Тане приходилось спать на лоджии и терпеть унижения, пока не появился волшебник Баб-Ягун и не забрал ее в школу магии Тибидохс. Там Таня становится нападающей в команде по драконболу, а еще обзаводится поклонником в лице однокурсника Гурия Пуппера со шрамом в форме знака копирайта на лбу.

В интервью Емец неоднократно признавался, что поначалу задумывал «Таню Гроттер» как пародию, но после третьей книги его цикл окончательно ушел от первоисточника. Таня окрепла, зажила своей жизнью и, обретя поклонников в России, взяла курс на зарубежную аудиторию. Перевод первой книги должен был выйти в Голландии, но вдруг попал в поле зрения издателей «Гарри Поттера» во главе с Джоан Роулинг. Британцы подали на Емца в суд за плагиат и выиграли дело. Таню Гроттер так и не пустили на зарубежный рынок, только первой книге удалось добраться до аудитории, и то не в Голландии, как было задумано, а в Бельгии. Однако все неприятности с лихвой окупились популярностью цикла в России. Серия, которая насчитывает 14 книг, просуществовала до 2016 года, пережила несколько переизданий и все еще находит новых читателей.

Серия «Страшилки», «Эксмо»

Дмитрий Емец писал не только фэнтези (из его «Тани Гроттер» позднее вырос цикл книг про Мефодия Буслаева), но и подростковые хорроры, которые выходили в рамках серии «Страшилки». До ее появления в 2000 году нишей правило издательство «Росмэн» со своей серией «Ужастики». Она держалась на переводах книг Роберта Лоуренса Стайна — мастера хоррора для подростков, которого даже прозвали Стивеном Кингом детской литературы.

На этом фоне «Страшилки» казались гораздо разнообразнее. К работе над ними сразу же привлекли отечественных писателей: помимо жутких историй Дмитрия Емца там публиковали повести Эдуарда Веркина и Сергея Сухинова. Переводные хорроры тоже не упускали из виду: в «Страшилках» отметились все тот же Роберт Лоуренс Стайн и писательница Нола Такер с циклом «Кладбищенская школа». Последняя, кстати, писала под псевдонимом Том Б. Стоун, образованным от английского слова tombstone («могильная плита»).

Книги Жаклин Уилсон

Британка Жаклин Уилсон занимала особенное место на книжных полках нулевых хотя бы потому, что под наивными обложками порой скрывались крайне жесткие истории. В «Девочке-находке» главной героиней стала Эйприл, при рождении выброшенная матерью в мусорный бак, в «Секретах» — Дарлинг, скрывающаяся от отчима-тирана на чердаке в доме лучшей подруги в Индии. В общем, Уилсон отлично удавалось описывать жизнь неблагополучных британских семей через призму подросткового взгляда.

Отдельно стоит сказать про ее серию «Девчонки» о трех закадычных подругах: мечтательнице Элли, готессе Надин и моднице Магду. В их образах для российского издания в 2004 году появились участницы группы YES! — проекта, с которого началась карьера певицы Юлианы Карауловой (она, кстати, была Элли).

Серия «Любимые книги девочек», АСТ

С 2002 по 2007 год издательство АСТ выпустило несколько сотен «Любимых книг девочек». Здесь нашлось место классической повести «Алые паруса» Александра Грина и фантастическим историям про отважную Алису Селезневу. Однако они заметно уступали в количестве наивной девчачьей прозе — ее в рамках серии печатали, кажется, тоннами.

Рекордсменками по публикациям стали две писательницы: россиянка Людмила Матвеева и американка Френсин Паскаль. Под эгидой «Любимых книг девочек» у Матвеевой вышла серия «Обитатели Лунного бульвара» — десятки повестей с плюс-минус одинаковым сюжетом. Школьники здесь влюбляются (друг в друга и учителей) и страдают от ревности, а на досуге ведут расследования. Так, в повести «Герой-любовник из 5 “А”» фоном для метаний главной героини между старшеклассником и ее ровесником разворачивается практически детективная история о поисках пропавшего кота.

Френсин Паскаль работала в схожем стиле, но с учетом американских реалий. Главными героинями ее серии «Школа в Ласковой долине» стали сестры-близнецы Элизабет и Джессика, чьи характеры, согласно всем канонам, радикально отличаются: первая — серьезный редактор в школьной газете, вторая — гостья на каждой вечеринке. Еще серию населяют девушки из клуба местных красавиц «Пи Бета Альфа», куда мечтает вступить каждая школьница, белозубые капитаны футбольных команд и обязательные для жанра хулиганы, которые на поверку оказываются хорошими парнями.

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