Найдена часть утерянной 2000-летней рукописи Гиппарха

Средневековый пергамент из египетского монастыря оказался удивительным сокровищем. Под христианскими текстами ученые обнаружили то, что, по-видимому, является частью давно утерянного звездного каталога астронома Гиппарха — считается, что это была самая ранняя попытка составить карту всего неба. Научная статья вышла в Journal for the History of Astronomy, об исследовании рассказывает служба научных новостей Nature.