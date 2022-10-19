Найдена часть утерянной 2000-летней рукописи Гиппарха

Средневековый пергамент из египетского монастыря оказался удивительным сокровищем. Под христианскими текстами ученые обнаружили то, что, по-видимому, является частью давно утерянного звездного каталога астронома Гиппарха — считается, что это была самая ранняя попытка составить карту всего неба. Научная статья вышла в Journal for the History of Astronomy, об исследовании рассказывает служба научных новостей Nature.

Ученые веками искали каталог Гиппарха.

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Джеймс Эванс, историк астрономии из Университета Пьюджет-Саунд в Такоме (штат Вашингтон, США), говорит: «Находка доказывает, что Гиппарх, которого часто считают величайшим астрономом Древней Греции, действительно составил карту неба за столетия до других. Это также освещает решающий момент в зарождении науки, когда астрономы перешли от простого описания закономерностей, которые они видели в небе, к их измерению и предсказанию».

Рукопись была найдена в греческом православном монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове в Египте, но большая часть ее 146 листов сейчас принадлежит Музею Библии в Вашингтоне. На этих страницах находится Codex Climaci Rescriptus —собрание сирийских текстов, написанных в X или XI веках. Но это оказался палимпсест — пергамент, с которого писец соскоблил старый текст, чтобы его можно было использовать повторно.

Считалось, что более ранние записи содержат другие христианские тексты. В 2012 году библеист Питер Уильямс из Кембриджского университета (Великобритания) попросил своих студентов изучить страницы в качестве летнего проекта. Один из них, Джейми Клэр, неожиданно заметил отрывок на греческом языке, который часто приписывают астроному Эратосфену. В 2017 году страницы были повторно проанализированы с использованием современной мультиспектральной визуализации. Исследователи из Электронной библиотеки ранних рукописей в Роллинг-Хиллз-Эстейтс, штат Калифорния, и Университета Рочестера в Нью-Йорке сделали 42 фотографии каждой страницы в различных длинах волн света и использовали компьютерные алгоритмы для поиска комбинаций частот, которые проявляли бы скрытый текст.

На девяти листах обнаружен астрономический материал, который (согласно радиоуглеродному датированию и стилю написания), вероятно, был переписан в V или VI веках. Он включает в себя мифы о происхождении звезд и отрывки из известной поэмы III века до н. э. под названием «Феномены», в которой описываются созвездия.

Затем, просматривая изображения во время коронавирусной изоляции, Уильямс заметил нечто гораздо более необычное. Он позвал историка науки Виктора Гиземберга, работающего во французском национальном научно-исследовательском центре CNRS в Париже.

«Я был очень взволнован с самого начала. Сразу стало ясно, что у нас есть звездные координаты», — говорит Гиземберг.

Сохранившийся отрывок, расшифрованный Гизембергом и его коллегой Эммануэлем Зинггом из Сорбоннского университета, занимает около страницы. В нем указаны длина и ширина в градусах созвездия Северная Корона и даны координаты звезд.

Несколько линий доказательств, начиная со способа выражения некоторых данных, указывают на Гиппарха как автора. И, что особенно важно, точность измерений древнего астронома позволила команде датировать наблюдения.

Явление прецессии, при котором Земля медленно качается вокруг своей оси примерно на один градус каждые 72 года, означает, что положение неподвижных звезд на небе медленно меняется. Исследователи смогли использовать это явление, чтобы проверить, когда древний астроном должен был делать свои наблюдения, и обнаружили, что координаты соответствуют примерно 129 г. до н.э. — то время, когда работал Гиппарх.

До сих пор единственным уцелевшим от древности звездным каталогом был каталог, составленный астрономом Клавдием Птолемеем в Александрии во II в. н. э. Его трактат «Альмагест», один из самых влиятельных научных текстов в истории, представил математическую модель космоса с Землей в центре. Он также дал координаты и величины более 1000 звезд. Однако в древних источниках несколько раз упоминается, что человеком, впервые измерившим звезды, был Гиппарх, работавший на греческом острове Родос за три века до этого.

«Этот звездный каталог, который витал в литературе как нечто почти гипотетическое, стал очень конкретным», — говорит Матье Оссендривер, историк астрономии из Свободного университета Берлина.

Исследователи считают, что первоначальный список Гиппарха, как и список Птолемея, включал наблюдения почти за каждой видимой звездой на небе. Без телескопа, говорит Гиземберг, он должен был использовать смотровую трубу, известную как диоптра или армиллярная сфера.

Отношения между Гиппархом и Птолемеем всегда были туманными. Некоторые ученые предполагают, что каталога Гиппарха никогда не существовало. Другие (начиная с астронома XVI века Тихо Браге) утверждали, что Птолемей украл данные Гиппарха и объявил их своими.

Из данных найденных в новых фрагментах ясно, что Птолемей не копировал числа Гиппарха. Но, возможно, следовало бы: наблюдения Гиппарха заметно более точны, а координаты точны с точностью до одного градуса. Птолемей основывал свою систему координат на эклиптике, а Гиппарх использовал небесный экватор — систему, более распространенную на современных звездных картах.

Открытие проливает свет на ключевую точку развития западной цивилизации — «математизацию природы», когда ученые, стремящиеся понять Вселенную, перешли от простого описания увиденных закономерностей к стремлению измерять, вычислять и предсказывать. Гиппарх был ключевой фигурой, ответственной за превращение астрономии в предсказательную науку.

Некоторые части Codex Climaci Rescriptus до сих пор не расшифрованы. Также возможно, что другие страницы звездного каталога сохранились в библиотеке монастыря Святой Екатерины, которая содержит более 160 палимпсестов. Там уже находили ранее неизвестные греческие медицинские тексты.