Специалисты отреставрировали икону Иверской Божьей Матери

В Воткинске реставраторы вернули Благовещенскому собору обновленную икону Иверской Божьей Матери. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.
Эту икону 6 мая подарила храму правнучатая племянница композитора Петра Чайковского Наталья Бурмейстер-Чайковская. Икона хранилась в ее семье с середины ХХ века и передавалась из поколения в поколение.
Так как иконе требовалась реставрация, в середине июля ее передали в ижевскую иконописную школу «Ставрос». Специалисты написали лики Богородицы и Спасителя, очистили оклад и восстановили керамику. Также специально в мастерской «Арт-мастер» изготовили новый киот.
Теперь икона Иверской Божьей Матери будет находиться в Благовещенском соборе.