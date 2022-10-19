Специалисты отреставрировали икону Иверской Божьей Матери

В Воткинске реставраторы вернули Благовещенскому собору обновленную икону Иверской Божьей Матери. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Фото: ИА «Сусанин» ИА «Сусанин»

Эту икону 6 мая подарила храму правнучатая племянница композитора Петра Чайковского Наталья Бурмейстер-Чайковская. Икона хранилась в ее семье с середины ХХ века и передавалась из поколения в поколение.

Так как иконе требовалась реставрация, в середине июля ее передали в ижевскую иконописную школу «Ставрос». Специалисты написали лики Богородицы и Спасителя, очистили оклад и восстановили керамику. Также специально в мастерской «Арт-мастер» изготовили новый киот.