Игрушка детства принесла женщине 111 тысяч рублей

Женщина рассказала, что обнаружила старого грязного медвежонка, когда готовилась к переезду и разбирала вещи, годами хранившиеся на чердаке. Она решила узнать, нельзя ли его продать на интернет-аукционе, открыла сайт eBay и с удивлением обнаружила, что игрушечные медведи из мультсериала The Care Bears Family пользуются спросом у коллекционеров. «Такие игрушки, как у меня, сейчас большая редкость, потому что их было произведено не так много», — говорит она.