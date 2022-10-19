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2 часа назад

Игрушка детства принесла женщине 111 тысяч рублей

Lenta.ru

41-летняя Кэтрин Лофтхаус из города Лафборо, Великобритания, продала игрушку детства и заработала крупную сумму. Об этом сообщает The Mirror.

Игрушка детства принесла женщине 111 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина рассказала, что обнаружила старого грязного медвежонка, когда готовилась к переезду и разбирала вещи, годами хранившиеся на чердаке. Она решила узнать, нельзя ли его продать на интернет-аукционе, открыла сайт eBay и с удивлением обнаружила, что игрушечные медведи из мультсериала The Care Bears Family пользуются спросом у коллекционеров. «Такие игрушки, как у меня, сейчас большая редкость, потому что их было произведено не так много», — говорит она.

Женщина привела медвежонка в надлежащий вид и разместила его фотографии в интернете. В итоге плюшевую игрушку купил житель США. Продажа медвежонка принесла ей 1,6 тысячи фунтов стерлингов (111 тысяч рублей).

Женщина призналась, что не помнит, откуда появилась игрушка, поскольку не была поклонницей мультсериала в детстве. Лофтхаус собирается потратить вырученные деньги на оплату счетов или устроить семейный праздник.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании собралась продать самую большую в мире коллекцию предметов с покемонами на аукционе. Сотрудники аукционного дома оценили коллекцию в 300 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей).

Вещи,eBay,
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