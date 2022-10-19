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56 минут назад

Историки обнаружили в Египте фрагмент древнего каталога звездного неба

Газета.Ru

Специалисты идентифицировали фрагмент звездного каталога в средневековой рукописи. Об этом сообщает греческое издание "Катимерини".

Историки обнаружили фрагмент древнего каталога звездного неба
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рукопись происходит из православного монастыря Святой Екатерины, находящегося в Египте. Ученые из Кембриджского университета и их коллеги из других университетов заметили, что текст христианского сочинения X-XI веков написан поверх более древнего, античного труда по астрономии.

Тусклый, более старый текст хорошо заметен при мультиспектральной съемке. Подобная запись новых текстов поверх старых была распространена в средние века, когда материалы для изготовления книг были очень дорогими. Это наиболее древний подобный каталог среди всех, известных науке. Его автором был Гиппарх Никейский, живший на острове Родос в II веке до нашей эры. Выявленный фрагмент был переписан в V-VI вв. и содержит точные координаты созвездия Северной Короны.

Монастырь Святой Екатерины на горе Синай был основан в VI в. и является древнейшим непрерывно действующим христианским монастырем в мире. В его библиотеке хранится более 160 палимпсестов - текстов, написанных поверх более ранних сочинений, среди которых исследователи надеются обнаружить новые фрагменты каталога Гиппарха и других утраченных древних книг.

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