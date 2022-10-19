Фермер нашел золотой пояс бронзового века на свекольном поле

Фермер из района Опава в Чехии нашел на своем свекольном поле золотой пояс бронзового века. Об этом сообщается на сайте Czech Radio.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, передал находку в Силезский музей. Главный археолог музея Иржи Ючелка рассказал, что ценность находки была ясна уже по фотографии, которую прислал фермер.

Длина пояса составляет 49 сантиметров, а ширина — девять. Он на 84 процента состоит из золота, примерно на 15 — из серебра, а оставшуюся часть составляют другие элементы, в основном медь.

Сначала специалисты приняли находку за диадему, однако затем пришли к выводу, что это пояс, который носил представитель знати тех времен. Археологи предполагают, что украшение датируется серединой или концом бронзового века и относится к урнопольской археологической культуре. Неизвестно, был ли пояс изготовлен местными мастерами или привезен издалека.