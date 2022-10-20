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59 минут назад

Часть утерянной реликвии XVIII века обнаружили в музее Магадана

Lenta.ru

Часть реликвии XVIII века, утерянной около 40 лет назад, обнаружили в Магаданском областном краеведческом музее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной думы.

Часть утерянной реликвии XVIII века обнаружили в музее Магадана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Находка представляет собой перекладину так называемого «креста первопроходцев», который, предположительно, на берегу правого и самого крупного притока Колымы реки Омолон установили русские казаки во время освоения новых земель на севере Дальнего Востока. Крест обнаружили в 1981 году советские геологи, однако затем о его местонахождении ничего не было известно. Позднее выяснилось, что реликвию отправили в Магадан.

Часть креста нашел председатель Ейского районного отделения Русского географического общества Юрий Балабаев, она пролежала в запасниках музея около 40 лет и числилась как перекладина. По его мнению, крест в XVIII веке установили казаки, искавшие кратчайший путь на север Камчатки. Балабаев подчеркнул, что Омолон — быстрая река, поэтому казаки, которые, вероятно, шли на лошадях или оленях, скорее всего, передвигались по ней зимой, а не летом. «Мне кажется, этот крест указывал место, где они могли переждать лето», — считает он.

Региональные отделения Русского географического общества собираются провести экспедиции для исследования и восстановления реликвии. Отмечается, что также к участию в изготовлении реплики креста пригласили всех желающих, способных помочь в расшифровке текста.

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Вещи,Русское географическое общество,
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