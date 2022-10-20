В мире резко вырос спрос на один предмет роскоши

Экспорт швейцарских часов вырос на 19 процентов в сентябре до рекордных 2,2 миллиарда долларов, что сделало прошедший месяц одним из лучших за всю историю наблюдений, пишет Bloomberg со ссылкой на Федерацию швейцарской часовой промышленности.

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В целом за девять месяцев 2022 года поставки выросли на 13 процентов год к году. Такой резкий скачок Bloomberg объясняет восстановлением спроса на рынке предметов роскоши после пандемии, когда потребители смогли накопить сбережения, а также ростом онлайн-продаж.

Лидерами в мировом импорте швейцарских часов стали США, Япония, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. При этом экспорт в Китай также вырос на 15 процентов, несмотря на локдауны в рамках политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, отмечает агентство.