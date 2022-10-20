«Давид» Микеланджело предстал в новом свете

В ходе длившихся два года работ Галерея Академии во Флоренции очистила световое окно над знаменитой статуей и реорганизовала экспозицию в галерее гипсовых моделей XIX века

Фото: TheArtNewsPaper.ru TheArtNewsPaper.ru

Флорентийская Галерея Академии закончила двухлетние ремонтные работы и представила два новых проекта: светодиодное освещение для шедевра Микеланджело «Давид» (1501–1504) и обновленную экспозицию в гипсотеке Бартолини — галерее гипсовых моделей.

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Статуя «Давида» простояла около трех с половиной столетий на Пьяцца делла Синьория — главной площади Флоренции, пока в 1873 году ее не перенесли в Академию, чтобы защитить от воздействия окружающей среды. В 1882 году скульптуру поместили под световое окно в построенном специально для нее зале под названием «Трибуна Давида». Теперь «Давид» получил не только свежерасчищенное световое окно, но и новое светодиодное освещение.

Высокотехнологичным освещением оборудовали и другие выдающиеся скульптуры Микеланджело из собрания музея — четыре незаконченные фигуры рабов, также известные как «Пленники», тоже оснащены индивидуальными светодиодными системами. Директор Академии Сесиль Хольберг рассказала, что прежде они освещались обычным непрямым комнатным светом. «Создавалось впечатление, что „Рабы“ желтовато-бежевого цвета, а „Давид“ белый. Теперь видно, что все они белые», — отметила она.