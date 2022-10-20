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2 часа назад

Иностранцы назвали расхожие стереотипы о домашнем быте в США

Мария Иглина

Пользователи форума Reddit перечислили самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте. По их словам, в каждом доме США должны быть горы лекарств, купленных без рецепта, и мойка с измельчителем.

Иностранцы назвали расхожие стереотипы о домашнем быте в США
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Большинство сообщений пользователей посвящено измельчителю в сливе раковины, который позволяет избавляться от пищевых отходов. Кроме этого, многие верят, что у американцев много лекарств, которые те покупают без рецепта, а также антидепрессантов.

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Некоторые поделились мнением и о том, чем питаются американцы чаще всего. Так, среди ответов можно выделить поп-корн, соус барбекю и арахисовое масло:

"По всей видимости, американцы обожают маринованные огурцы и арахисовое масло. Сразу или по отдельности".

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