В Краснодарском крае обнаружили клад монет Боспорского царства

На территории Краснодарского края обнаружен клад боспорских монет. Об этом сообщает издание N+1.

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Боспорское царство образовалось в конце V века до нашей эры. Оно располагалось на северно-востоке Черного моря, возникнув как объединение нескольких городов-государств, основанных выходцами из Эллады. Некоторые из этих городов располагались на территории современного Краснодарского края, и в 2019 году при строительстве скоростной трассы был найден археологический памятник Коржевский-6.

Михаил Абрамзон из Магнитогорского государственного технического университета и его коллеги обнаружили клад на территории этого памятника. Он находился в засыпанной хозяйственной яме. В тайнике в общей сложности находилось 58 монет. Первоначально 38 из них, похоже, лежали в мешочке или были завернуты в ткань. Оставшиеся монеты находились в небольшом лепном горшочке.