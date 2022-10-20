Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
47 минут назад

В Краснодарском крае обнаружили клад монет Боспорского царства

Газета.Ru

На территории Краснодарского края обнаружен клад боспорских монет. Об этом сообщает издание N+1.

В Краснодарском крае обнаружили клад монет Боспорского царства
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Боспорское царство образовалось в конце V века до нашей эры. Оно располагалось на северно-востоке Черного моря, возникнув как объединение нескольких городов-государств, основанных выходцами из Эллады. Некоторые из этих городов располагались на территории современного Краснодарского края, и в 2019 году при строительстве скоростной трассы был найден археологический памятник Коржевский-6.

Михаил Абрамзон из Магнитогорского государственного технического университета и его коллеги обнаружили клад на территории этого памятника. Он находился в засыпанной хозяйственной яме. В тайнике в общей сложности находилось 58 монет. Первоначально 38 из них, похоже, лежали в мешочке или были завернуты в ткань. Оставшиеся монеты находились в небольшом лепном горшочке.

Все найденные монеты оказались боспорскими сестерциями, которые были отчеканены во времена правления Рескупорида II (68/69—93/94 годы нашей эры), Савромата I (93/94—123/124), Котиса II (123/124—132/133) и Реметалка (131/132—153/154). По данным археологов, самые ранние находки были выпущены в 86–92 годах. Большую часть коллекции отчеканили при царе Савромате I. Большая часть из них состоит из оловянно-свинцовой бронзы, но присутствуют и чистые медные, более драгоценные монеты.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители