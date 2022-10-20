В Краснодарском крае обнаружили клад монет Боспорского царства

На территории Краснодарского края обнаружен клад боспорских монет. Об этом сообщает издание N+1.
Боспорское царство образовалось в конце V века до нашей эры. Оно располагалось на северно-востоке Черного моря, возникнув как объединение нескольких городов-государств, основанных выходцами из Эллады. Некоторые из этих городов располагались на территории современного Краснодарского края, и в 2019 году при строительстве скоростной трассы был найден археологический памятник Коржевский-6.
Михаил Абрамзон из Магнитогорского государственного технического университета и его коллеги обнаружили клад на территории этого памятника. Он находился в засыпанной хозяйственной яме. В тайнике в общей сложности находилось 58 монет. Первоначально 38 из них, похоже, лежали в мешочке или были завернуты в ткань. Оставшиеся монеты находились в небольшом лепном горшочке.
Все найденные монеты оказались боспорскими сестерциями, которые были отчеканены во времена правления Рескупорида II (68/69—93/94 годы нашей эры), Савромата I (93/94—123/124), Котиса II (123/124—132/133) и Реметалка (131/132—153/154). По данным археологов, самые ранние находки были выпущены в 86–92 годах. Большую часть коллекции отчеканили при царе Савромате I. Большая часть из них состоит из оловянно-свинцовой бронзы, но присутствуют и чистые медные, более драгоценные монеты.