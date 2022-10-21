Что такое тарарушки

Пасхальные яйца и матрешки, украшенные цветочной росписью по обожженному фону, в Полховском Майдане Нижегородской области делают с XIX века.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Полхов-майданская роспись — русское декоративно-прикладное искусство, производство расписных токарных изделий. Как сообщается на сайте промыслы.рф, началось все в конце XVIII века, когда крестьяне Полховского Майдана переняли у монахов Саровского монастыря умение делать деревянную посуду. В середине XIX века местные мастера уже освоили выжигательный аппарат на газовом топливе. Объединив две эти технологии, полхов-майданцы стали основателями уникального, популярного и по сей день промысла — росписи по обжигу.

Необычный товар понравился покупателям. На потребу им мастера стали делать не только посуду, но и матрешек — этот российский сувенир уже набирал тогда славу. О нем местные узнали от соседей из Семенова той же Нижегородской губернии, где разноцветную куклу-укладку уже поставили на поток.

Позже к матрешке добавились свистульки, пасхальные яйца, подставки, шкатулки. Свои изделия майданцы стали называть тарарушки — от слова «тараторить», имея в виду забавные безделушки для радости. Отличить такие изделия от аналогичных из других регионов можно благодаря вытянутым пропорциям, плавным контурам и особенному цветочному орнаменту с розой, веткой яблони и клубникой.

В полхов-майданской росписи используют четыре цвета: синий, зеленый, красный и желтый, а обязательный прием — обводка рисунка черным цветом, которая в наши времена заменяет прежний обжиг.