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1 час назад

Картину "Венера и Адонис" Тициана выставили на аукцион

Газета.Ruиещё 5

Полотно «Венера и Адонис» итальянского художника Тициана Вечеллио выставили на аукцион за £12 млн. Его продадут 7 декабря. Аукционный дом Sotheby's считает, что картина станет первой проданной в этом веке важной работой живописца. Об этом сообщает The Guardian.

Картину "Венера и Адонис" Тициана выставили на аукцион
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эта картина является одной из серии о трагической истории Венеры и Адониса, которую рассказал в поэме «Метаморфозы» древнеримский поэт Овидий. Шесть полотен были заказаны у Тициана королем Испании Филиппом II. Художник работал над ними в течение 11 лет.

Другие полотна висят в музее Прадо в Мадриде, центре Гетти в Лос-Анджелесе, Национальных галереях Лондона и Вашингтона, а также нью-йоркском музей искусств Метрополитен.

Продаваемая на Sotheby's работа Тициана была скрыта от посторонних глаз на протяжении двух столетий. Ее владельцами были военачальник Евгений Савойский и художник Бенджамин Уэст.

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