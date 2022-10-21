В Великобритании выпустили монеты с Гарри Поттером

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монеты к 25-летию выхода книги "Гарри Поттер и философский камень" писательницы Дж.К. Роулинг. На оборотной стороне первых выпущенных монет изображена Елизавета II, а в более поздних вариантах 2023 года появится профиль новопровозгашённого монарха Карла III. Они станут первым релизом национальной валюты с изображением короля, пишет DesignTaxi.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

Портрет юного волшебника создал художник Джим Кей, который работал первым полностью проиллюстрированным изданием "Философского камня". Он отметил, что впервые занимался созданием дизайна монеты.

Монета номиналом 50 пенни стоит £11, цветная версия — £20. Также в разработке находятся монеты с изображением поезда «Хогвартс Экспресс», профессора Альбуса Дамблдора и самой школы Хогвартс.