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2 часа назад

В Великобритании выпустили монеты с Гарри Поттером

Sostav.ru

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монеты к 25-летию выхода книги "Гарри Поттер и философский камень" писательницы Дж.К. Роулинг. На оборотной стороне первых выпущенных монет изображена Елизавета II, а в более поздних вариантах 2023 года появится профиль новопровозгашённого монарха Карла III. Они станут первым релизом национальной валюты с изображением короля, пишет DesignTaxi.

В Великобритании выпустили монеты с Гарри Поттером
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Портрет юного волшебника создал художник Джим Кей, который работал первым полностью проиллюстрированным изданием "Философского камня". Он отметил, что впервые занимался созданием дизайна монеты.

Монета номиналом 50 пенни стоит £11, цветная версия — £20. Также в разработке находятся монеты с изображением поезда «Хогвартс Экспресс», профессора Альбуса Дамблдора и самой школы Хогвартс.

Большая часть линейки получит дополнительный, «секретный» элемент дизайна: при вращении можно будет увидеть молнию и число 25. Производитель утверждает, что такой эффект получен при помощи особой технологии, которая включает использование пикосекундных лазеров.

Вещи,Елизавета II,Гарри Поттер,
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