В Великобритании выпустили монеты с Гарри Поттером

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монеты к 25-летию выхода книги "Гарри Поттер и философский камень" писательницы Дж.К. Роулинг. На оборотной стороне первых выпущенных монет изображена Елизавета II, а в более поздних вариантах 2023 года появится профиль новопровозгашённого монарха Карла III. Они станут первым релизом национальной валюты с изображением короля, пишет DesignTaxi.
Портрет юного волшебника создал художник Джим Кей, который работал первым полностью проиллюстрированным изданием "Философского камня". Он отметил, что впервые занимался созданием дизайна монеты.
Монета номиналом 50 пенни стоит £11, цветная версия — £20. Также в разработке находятся монеты с изображением поезда «Хогвартс Экспресс», профессора Альбуса Дамблдора и самой школы Хогвартс.
Большая часть линейки получит дополнительный, «секретный» элемент дизайна: при вращении можно будет увидеть молнию и число 25. Производитель утверждает, что такой эффект получен при помощи особой технологии, которая включает использование пикосекундных лазеров.