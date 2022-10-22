Как выглядят первые в мире кроссовки для лошадей

То ли от любви к животным, то ли ради популярности бренд Horse Kicks представил первые в мире кроссовки для лошадей.

Фото: Super.ru Super.ru

Автор новинки — Маркус Флойд — взял за основу такие бестселлеры, как Air Jordan 1, New Balance 650 и Yeezy BOOST 350 V2, и сохранил их узнаваемые детали. Однако на сайте есть дисклеймер: «Мы не связаны с Nike, New Balance или Adidas. Это оригинальный продукт». Как производитель лошадиной обуви будет решать проблему с авторскими правами, мы не знаем, но уверены, что лошадям юридические нюансы безразличны.

Уникальную обувь пока можно увидеть только на сайте: вживую кроссовки покажут во время скачек Breeders' Cup 4 и 5 ноября. Затем их выставят на продажу в рамках благотворительного аукциона.