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2 часа назад

Как выглядят первые в мире кроссовки для лошадей

Super.ru

То ли от любви к животным, то ли ради популярности бренд Horse Kicks представил первые в мире кроссовки для лошадей.

Как выглядят первые в мире кроссовки для лошадей
Фото: Super.ruSuper.ru

Автор новинки — Маркус Флойд — взял за основу такие бестселлеры, как Air Jordan 1, New Balance 650 и Yeezy BOOST 350 V2, и сохранил их узнаваемые детали. Однако на сайте есть дисклеймер: «Мы не связаны с Nike, New Balance или Adidas. Это оригинальный продукт». Как производитель лошадиной обуви будет решать проблему с авторскими правами, мы не знаем, но уверены, что лошадям юридические нюансы безразличны.

Уникальную обувь пока можно увидеть только на сайте: вживую кроссовки покажут во время скачек Breeders' Cup 4 и 5 ноября. Затем их выставят на продажу в рамках благотворительного аукциона.

Купить кроссовки своим питомцам хозяева смогут после презентации. На сайте уже представлены три модели на осенний сезон. За одну «подкову» придется выложить не меньше 1200 долларов (74 000 рублей по курсу). 10% от выручки продавец обещает регулярно перечислять в благотворительные организации.

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