Как подарок Наполеона Бонапарта оказался в Москве

Один из самых ценных экспонатов кусковского Музея керамики — египетский сервиз. Он интересен не только дизайном, вдохновленным культурой Египта, но и историей создания.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Сервиз изготовили по заказу Наполеона Бонапарта в 1808 году вскоре после предпринятой им экспедиции в Египет. Французский правитель изначально планировал пользоваться им сам, но позже подарил его Александру I. С тех пор набор покидал Россию только для участия в международных выставках. В коллекцию Музея керамики сервиз вошел в 1920-х. Здесь хранится 126 предметов из 136 — 10 находятся в Государственном Эрмитаже.

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200 листов с эскизами

Военная экспедиция в Египет открывала перед Наполеоном широкие перспективы: завоевание этой страны должно было помочь Франции восстановить экономическое и политическое влияние в арабском мире, утраченное в период Великой французской революции. Именно так рассуждал великий полководец летом 1797 года, только задумывая мероприятие. Однако Египет был важен для него и по личным причинам. Будучи ценителем египетской культуры, он мечтал углубиться в ее изучение. В поход полководец взял ученых (математиков, химиков, физиков, картографов, астрономов, натуралистов), архитекторов, художников и историков.

Одним из выбранных Наполеоном специалистов стал художник и писатель Доминик Виван-Денон. На момент экспедиции ему уже исполнилось 50 лет, что для той эпохи было солидным возрастом. Поначалу Наполеон сомневался, выдержит ли Виван-Денон жару и походные неудобства, но все же рискнул, и вклад художника впоследствии оказался колоссальным. Он запечатлел на бумаге огромное количество древних храмов и других памятников, описал целые города. Осенью 1799-го Виван-Денон вернулся в Париж с более чем 200 листами с эскизами, зарисовками бытовых и батальных сцен, пейзажами.

Спустя три года его труд опубликовали в виде альбома гравюр под названием «Путешествие в Нижний и Верхний Египет во время кампаний генерала Бонапарта» и перевели на несколько языков, включая английский и немецкий. А у художника появилась новая идея по поводу того, как еще можно использовать рисунки.

136 роскошных предметов

Вскоре Доминик Виван-Денон написал письмо Александру Броньяру — директору Севрской фарфоровой мануфактуры, одного из ведущих производств предметов роскоши в стране. В послании говорилось о желании создать оформленный в стиле египетских зарисовок предмет, предназначенный для подачи на стол фруктов. Идея получила одобрение Наполеона, но правитель велел не ограничиваться одним предметом, а сделать целый набор такой посуды. За основу он предложил взять не только рисунки Виван-Денона, но и издание «Описание Египта» инженера и архитектора Жан-Батиста Лепера. Работу по их эскизам выполняли Александр Брашар — старший и Александр Брашар — младший, Шарль Годэн, Жак-Жан Оже и другие мастера завода.

Сервиз изготовили в 1808 году. В него вошло 136 предметов — чтобы выставить все сразу, понадобился бы стол длиной не меньше 12 метров. Сервиз делился на две части — для десерта (72 тарелки, 12 компотниц, четыре сахарницы, две конфитюрницы, четыре мороженицы, восемь емкостей для фруктов) и для завтрака, чая и кофе (чашки, блюдца и молочник).

Особое внимание привлекают мороженицы, сделанные в виде египетских сосудов для внутренностей, которые изымают во время бальзамирования. Рисунки на них повторяют барельефы Карнакского храма — главного и крупнейшего в Древнем Египте. Внутри есть специальные вкладки для льда, который не давал мороженому таять. Каждый предмет сервиза украшен по-особенному: иероглифы, геометрические, анималистические и растительные элементы, бытовые и пейзажные сцены не повторяются. Росписью некоторых из предметов — например, тарелок — занимался ведущий художник Севрской мануфактуры Жак-Франсуа Свебах. Мастера использовали позолоту, придающую белизне фарфора торжественность, серую и коричневую краски, а также первоклассный кобальт.

Финальный элемент сервиза и центральное украшение — сюрту-де-табль (от французского surtout de table) — миниатюрные копии египетских памятников (храм Хатхор, киоск Траяна, колоссы Мемнона, сфинксы и другие), а также скульптуры египтян. Сюрту-де-табль выполнено из неглазурованного фарфора (бисквита).

Императорский подарок

Предполагалось, что новый сервиз в египетском стиле будет украшать дворец Тюильри, постоянно напоминая об успешной кампании. Однако император решил иначе: вскоре после изготовления роскошный сервиз подарили российскому императору Александру I в честь заключения союза между двумя державами.

Подарок выставили в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. В 1833 году Николай I велел перевезти сервиз в Москву, в Кремлевский дворец. После 1883-го он отправился уже в Оружейную палату, где соседствовал с другими подарками русским правителям. В 1924–1926 годах его передали из Оружейной палаты в Государственный музей керамики.

Таким образом, сервиз навсегда остался музейным экспонатом — по назначению его так ни разу и не использовали. Зато сервиз много путешествовал — с 1990-х он принимал участие в международных выставках. Первой стала международная выставка в парижском Версале (1992–1993). Вскоре сервиз снова показали в Версале на выставке «Королевские столы». После он вошел в число экспонатов масштабной выставки «Египтомания», которая работала в 1994–1995 годах в разных странах и частях света: она началась в марте в Лувре (Париж), продолжилась в Национальной галерее Канады (Оттава) и Художественно-историческом музее Вены (Австрия). В 2002–2003 годах египетский сервиз находился на выставке в Хильдесхайме (Германия), а в 2008-м — на выставке в замке Бад-Хомбург в этой же стране.

Практически все предметы сервиза хранятся в музее-усадьбе «Кусково» — за исключением 10, переданных в Государственный Эрмитаж в ходе межмузейного обмена в 1920-х годах.