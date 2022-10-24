Привычки, которые заставляют тратить деньги

Наверное, каждый из нас задавался вопросом — куда уходят деньги, которые вроде совсем недавно получил? Психологи уверены, что мы сами неосознанно избавляемся от денег, а виной тому наши привычки. Какие именно? Давайте разбираться вместе.

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Вы не копите

Мы согласны, что откладывать не всегда получается, однако это не значит, что вы можете тратить абсолютно все, что на данный момент есть на вашем счете. Умение копить — навык, который нужно развить, и к которому многие относятся скептически: «Все равно не смогу». Психологи называют такой подход ментальной ловушкой, которая не дает нам переходить на новый финансовый уровень, так как все неизвестное пугает наш мозг. Старайтесь развить новую, полезную привычку — откладывайте то, что можете отложить в данный момент и не трогайте эти накопления.

Вы не можете пройти мимо красивой вещи

Чаще всего эта проблема знакома женщинам в большом городе — есть красивая вещь, так почему я не могу ее приобрести? Таким образом мы справляемся со стрессом, ведь наш мозг пытается на что-то отвлечься и в ход идет еда или спонтанные покупки. Удержать себя в руках и не оставить крупную сумму в магазине не так просто, тут мы согласны, однако если вы знаете, что не можете уйти из любимого бутика без нового платья, а на данный момент не можете себе позволить такие расходы, старайтесь выбирать такой маршрут, чтобы не «цепляться» глазом за магазины с красивыми вещами. Это действительно работает.

Кофезависимость