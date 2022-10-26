Картина Рубенса "Саломея" уйдет с молотка за $35 млн

Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса (1577-1640) "Саломея с головой святого Иоанна Крестителя" (1609) может стать самой дорогой картиной старых мастеров, сообщает The Guardian.

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Картина из частной коллекции выставлена на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке с первичной оценкой $25-35 млн. До 1998 года полотно считалось утерянным и входил в одно из самых значительных собраний стиля барокко коллекционеров Рэйчел Дэвидсон и Марка Фишуа.

Всего на аукцион выставят 10 работ из этого собрания. "Саломея" отражает известный библейский сюжет, когда падчерице иудейского царя Ирода Саломее преподносят голову Иоанна Крестителя.