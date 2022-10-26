Как лучше выбрать тыкву на Хеллоуин

31 октября в мире будут праздновать Хеллоуин. Его обязательный атрибут — фонарь из тыквы, внутрь которого вставляется свеча или обычный фонарик. Такой же был у кузнеца Джека, который по легенде обманул самого дьявола. После смерти он странствовал по свету, а путь ему указывал тлеющий уголёк. О том, какая тыква лучше всего подойдёт для фонаря Джека, — в материале «Секрета».

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История фонаря берёт своё начало в древних легендах Ирландии и Северной Шотландии. В конце октября кельты праздновали день окончания жатвы — Самайн, и он считался временем наступления зимы и прихода в мир сверхъестественных сил. Позже предки современных англичан вырезали фонари из брюквы или репы и ставили их у дома в канун Дня Всех Святых, который также приходится на это время.

В 1835 году в Дублине журнал опубликовал легенду о Джеке, от которого якобы и пошла традиция вырезания фонарей из тыквы. Она гласит, что кузнец Джек обманул дьявола. Но после смерти душа кузнеца не смогла попасть ни в рай, ни в ад. Он остался бродить неприкаянным по земле, освещая свой путь угольком, который ему дал Сатана. Так и появилось название этого атрибута.

Фермер Алексей Грушко рассказал «Секрету», что тыква для фонаря Джека должна быть оранжевого или жёлтого цвета.

«Чем больше размер, тем лучше, так как с ней будет удобнее работать. Тыква не должна быть рыхлой, когда на неё нажимаешь и палец туда уходит. Это должен быть овощ плотной консистенции. Чем плотнее, тем дольше простоит».

У тыквы надо срезать верх, удалить семечки, а потом вырезать глаза, рот и нос. Внутрь можно вставить фонарик или свечку. Но открытый огонь сильно нагревает тыкву, поэтому лучше всё же воспользоваться менее традиционным, но более безопасным электрическим фонариком.