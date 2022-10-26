Как лучше выбрать тыкву на Хеллоуин

31 октября в мире будут праздновать Хеллоуин. Его обязательный атрибут — фонарь из тыквы, внутрь которого вставляется свеча или обычный фонарик. Такой же был у кузнеца Джека, который по легенде обманул самого дьявола. После смерти он странствовал по свету, а путь ему указывал тлеющий уголёк. О том, какая тыква лучше всего подойдёт для фонаря Джека, — в материале «Секрета».
История фонаря берёт своё начало в древних легендах Ирландии и Северной Шотландии. В конце октября кельты праздновали день окончания жатвы — Самайн, и он считался временем наступления зимы и прихода в мир сверхъестественных сил. Позже предки современных англичан вырезали фонари из брюквы или репы и ставили их у дома в канун Дня Всех Святых, который также приходится на это время.
В 1835 году в Дублине журнал опубликовал легенду о Джеке, от которого якобы и пошла традиция вырезания фонарей из тыквы. Она гласит, что кузнец Джек обманул дьявола. Но после смерти душа кузнеца не смогла попасть ни в рай, ни в ад. Он остался бродить неприкаянным по земле, освещая свой путь угольком, который ему дал Сатана. Так и появилось название этого атрибута.
Фермер Алексей Грушко рассказал «Секрету», что тыква для фонаря Джека должна быть оранжевого или жёлтого цвета.
«Чем больше размер, тем лучше, так как с ней будет удобнее работать. Тыква не должна быть рыхлой, когда на неё нажимаешь и палец туда уходит. Это должен быть овощ плотной консистенции. Чем плотнее, тем дольше простоит».
У тыквы надо срезать верх, удалить семечки, а потом вырезать глаза, рот и нос. Внутрь можно вставить фонарик или свечку. Но открытый огонь сильно нагревает тыкву, поэтому лучше всё же воспользоваться менее традиционным, но более безопасным электрическим фонариком.
«С фонариком получаются красивые лучи из глаз и рта», — отметил фермер.