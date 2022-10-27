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52 минуты назад

5 жутко мистических книг к Хэллоуину

Первоисточник

Беззаботная компания старых друзей отправляется в веселый поход, но приключение превращается в гонки со смертью. Живописный старый дом вдали от городской суеты вместо долгожданного отдыха приносит безумие. Счастливая семья, чья идеальная жизнь в мгновение ока обрывается трагедией, а безутешная мать пробуждает к жизни могущественные потусторонние силы…

5 жутко мистических книг к Хэллоуину
Фото: ПервоисточникПервоисточник

Приближается Хэллоуин с его будоражащими кровь мистическими сюжетами – в них всегда все начинается с радостного солнечного дня, но ожидание подвоха выкручивает градус напряжения, когда еще ничего не предвещает беды. До нее, по законам жанра, рукой подать: переверни страницу, и вот уже на свет лезут призраки, инфернальные сущности и прочая хтонь. Невозможно оторваться, пока не узнаешь, чем дело кончится. А потом закрываешь книгу и радуешься тому, что весь этот кошмар – плод писательского воображения.

Видео дня

Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-городом» выбрали 5 жутких мистических книг, которые напугают вас не на шутку.

Люди зимы (16+)

Макмахон Дж

Скажи, когда снег становится водой, он помнит, как был снегом?

Атмосферный триллер в лучших традициях Стивена Кинга и Альфреда Хичкока. Сара и Мартин любили друг друга и свою маленькую дочь Грету, но их счастье оборвалось навсегда с потерей ребенка. В исступленном отчаянии Сара воспроизводит древний ритуал, дающий возможность пообщаться с мертвыми. Сто лет спустя, в наши дни, Рути с сестрой отправляются на поиски бесследно пропавшей матери. Ведь порой сила любви столь велика, что готова бросить вызов самой смерти.

Вьюрки (18+)

Бобылева Д.

Всю жизнь он мучился от того, что все люди вокруг как будто настроены на одну волну, а он – на какую-то другую, неправильную, и совпадений почти не бывает, даже с самыми близкими.

Лето, дача, уединение – звучит как мечта любого порядком уставшего человека. Вечное лето, один и тот же дом, полная изоляция – звучит как настоящий кошмар. Затерянный в лесу дачный поселок накрывается, как кинговским куполом, аномальной зоной – сначала исчезает дорога, связывавшая его с внешним миром, а затем начинают пропадать люди. У тех, кто остается, обнаруживаются странные «соседи» из бабушкиных сказок. Славянский фольклор, вечное лето и безысходность – в романе российского автора, обладательницы премии «Мастера ужасов».

Ритуал (16+)

Нэвилл А.

Зло было неизбежным, безжалостным и предсказуемым. Образно говоря, оно было бездушным.

Завораживающие красоты скандинавской природы манят четверых старых друзей прочь из города. Их планы на выходные просты и обещают массу положительных эмоций. Но в диком лесу друзья натыкаются на заброшенный дом со следами странных ритуалов. А затем вокруг начинает твориться настоящая чертовщина, и очень скоро всем становится ясно: смерть – не худшее из того, что может случиться с ними в этом лесу.

Чужак (16+)

Кинг С.

Есть одна африканская поговорка: всех быстрее ходит тот, кто идет в одиночку.

Эта история от «короля ужасов» начинается как очень жестокий, но вполне «человеческий» детектив: провинциальный город потрясает хладнокровное убийство школьника, а подозрения падают на тренера бейсбольной команды. Но Стивен Кинг не был бы самим собой, если бы все было так просто. Чем дальше разворачивается сюжет, тем страшнее и непонятнее становится. Похоже, в этих местах промышляет убийствами не кровожадный садист, а куда более опасное, бездушное, неумолимое зло. И вряд ли существует сила, способная его остановить.

Коробка в форме сердца  (16+)

Хилл Дж.

Мертвые побеждают, когда ты перестаешь петь. 

Как типичный герой ужастиков, прожженный рокер Иуда Койн в начале истории был скептиком. Он просто коллекционировал всякую жуть вроде рисунков серийного убийцы, старинных человеческих черепов и спиритических досок, и не верил в потустороннее. Но однажды на интернет-аукционе он отдал кучу денег за странный лот – костюм мертвеца и его призрак в черной коробке. Рок-звезда Иуда Койн еще не знает, что покойник был отцом девушки, которую он когда-то довел до суицида. И от жестокой мести мертвеца невозможно спастись.

Вещи,Стивен Кинг,
18+
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