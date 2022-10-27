Восемь книжных новинок осени о любви

Как писал Уильям Шекспир: «Нет преграды в этом мире, преодолеть которую оказалось бы не по силам для искренней любви». Тема любви является вечной для художников, писателей и мыслителей, яркие переживания и разбитые сердца вдохновляют творцов делиться своими эмоциями через свои произведения. В нашей подборке собраны книги, герои которых преодолевают мыслимые и немыслимые препятствия, козни врагов, а также внутренние конфликты, чтобы заполучить хэппи-энд со своей второй половиной.

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Холли Блэк — Книга Ночи

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Герои хита Холли Блэк «Книга ночи» показывают читателю: любовь — это всегда про доверие. Чарли и Винс живут в счастливом неведении о темных делах друг друга, хотя у девушки иногда и мелькают тревожные мысли о настоящей личности своего парня. Но Чарли и сама не готова делиться своими тайнами. Поэтому когда в жизнь Чарли и Винса врывается темная магия и ожившие тени, их отношения дают трещину.

К. Н. Кроуфорд — Город Шипов

Если вы ищете книгу о страстных отношениях персонажей, «Город шипов» — правильный выбор. Роуэн — бедная студентка, которая хочет найти убийцу своей матери, Орион — Повелитель Хаоса, опасный и сексуальный демон. Читателей ждут магия, юмор, испытания и невероятная химия между героями.

Эмили Тьед — Эта жестокая грация

В данном случае за фэнтези-антуражем кроется история о недостатке любви и человеческих прикосновений. Алесса, избранная богами, живет в башне, изолированная от знакомых и друзей, и даже от собственных родных. Из-за своей магии она стала причиной гибели троих своих прошлых партнеров, поэтому приближенные плетут против нее интриги. Она встречает Данте, которого нанимает своим телохранителем. Он один относится к ней по-человечески, не боится и не сторонится. История любви, которая развивается на фоне итальянских мотивов и борьбы с демонами.

Эмили Бейн Мерфи — Нити магии

Этот роман был номинирован на британскую ежегодную премию «Медаль Карнеги» в 2021 году. Действие происходит в Дании XIX века, Марит работает швеей в семье Вестергард. Это в первую очередь история о семейной любви, поскольку Марит заботится о своей младшей подопечной, Еве, жертвуя ради нее всем. Героиня учится любить бескорыстно, отпускать человека и принимать его выбор. Книга понравится фанатам сериалов «Аббатство Даунтон» и «Бриджертоны».

Келси Киклайтер — О звере и фейри

Идеальная книга для фанатов бестселлера «Жестокий принц» и динамики «от ненависти до любви». Это сказочное и мистическое фэнтези о мире магических существ. Восемнадцатилетняя девушка Фэй попадает сквозь «завесу» в страну фейри, где она вынуждена пройти ряд испытаний, чтобы стать королевой. Девушку ждет непростой выбор, так как она попадает в любовный треугольник, где ей становятся близки два совершенно разных человека.

Эмма Скотт — Потерянные души. Частица твоего сердца

Эта книга о выборе. Выбрать непредсказуемость любви или четкий план в ежедневнике? Думать головой и послушать сердце? Ронана и Шайло окружающие люди с детства убеждали, что они недостойны любви. Однако встретив друг друга, они не смогли устоять. Что же победит — разгорающиеся чувства или внутренние убеждения?

Мара Вульф — Египетские хроники Скипетр света

Любовь бывает горькой на вкус, как предательство. «Скипетр света» — самая популярная книга Мары Вульф. Нефертари вместе со своим братом занимается поиском потерянных артефактов, однако брат девушки смертельно болен, и жить ему остается не так много. Когда на пороге поместья появляется ангел Азраэль и предлагает сделку, Нефертари на нее соглашается, ведь она готова на все, чтобы спасти брата. Вот только не стоит безоговорочно доверять бессмертным…

Рейвен Кеннеди — Блик