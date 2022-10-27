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1 час назад

В соцсетях всплыла милая записка Елизаветы II принцу Уильяму

Диана Товсепова

Елизавета II в 1990-х годах написала рождественскую записку своему внуку, принцу Уильяму. Однако в общем доступе записка появилась только сейчас.

В соцсетях всплыла милая записка Елизаветы II принцу Уильяму
Фото: FlickrFlickr
Real Royal Mail/Twitter

Записка, составленная на бланке Букингемского дворца, была написана Ее Величеством в начале 1990-х годов и сопровождалась адвент-календарем, который она подарила своему внуку. Суть адвент-календаря в том, что это набор маленьких подарков на каждый день в месяце, и открывать их надо постепенно, день за днем.

«Уильям, надеюсь, тебе понравится открывать это каждый день. Твоя бабуля», — говорится в короткой записке.

Записка королевы была опубликована в Твиттере аккаунтом Royal Household Mail в понедельник, где она быстро набрала тысячи лайков.

Как сообщает Daily Mai, записка была продана с аукциона RR Auction в Бостоне еще в 2016 году после того, как ее продал компании бывший сотрудник принцессы Дианы.

Это означает, что записка королевы, вероятно, была написана Уильяму до смерти Дианы в 1997 году и оказалась среди ее вещей.

Принц Уильям оскандалился и вызвал волну обсуждений

Представитель аукционного дома назвал его «редко встречающимся фрагментом корреспонденции королевской семьи, подкрепленной соответствующей ассоциацией с Рождеством» и оценил, что он будет стоить около 1500 долларов.

Сам Уильям был известен своими близкими отношениями с покойной королевой.

«Она была рядом со мной в самые счастливые моменты. И она была рядом со мной в самые печальные дни моей жизни», — рассказывал Уильям о бабушке.

Ранее мы писали о том, почему принц Гарри изменит уже готовые мемуары после смерти Елизаветы II.

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