Как менялись костюмы для Хэллоуина за последние 100 лет

Хэллоуин уже на пороге: Тикток наполнен подборками лучших тематических макияжей, искусственная кровь заказана, а пластиковые клыки отполированы. В серии материалов рассказываем про самые популярные хэллоуинские костюмы разных эпох и предсказываем, что будет особенно модным в этом году.

Фото: Super.ru Super.ru

1920-е: ужас без конца

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В начале XX века в Америке (в статье мы будем говорить преимущественно о костюмах в этой стране, так как культура празднования Хэллоуина пошла именно из США) было принято наряжаться страшно, примеряя на себя всевозможные образы нечисти и мифических существ. Тогда костюмы для хэллоуинских гуляний несли во многом утилитарную функцию: спрятать лицо во время праздничных шалостей.

Магазины не радовали ассортиментом: там можно было найти бумажные маски привидений, гоблинов и простенькие фартуки для детей. Более сложные вещи приходилось шить самостоятельно или на заказ, маски делали из папье-маше. Самым популярным костюмом в то время был стандартный клоунский.

В США невинные проделки на Хэллоуин быстро превратились в полноценный вандализм и ночь непослушания для подростков. Все было настолько серьезно, что несколько лет подряд в хэллоуинскую ночь Чикаго погружался в огонь, а пожарные бригады едва успевали на вызовы. Ситуация накалилась, поэтому празднования ушли с улиц в дома. Тогда-то и произошел качественный буст Хэллоуина: праздник стал все более походить на нынешний вариант.

1930-е: как в кино

К 1930-м годам, в эпоху расцвета звукового кино, свое влияние на Хэллоуин стала оказывать поп-культура. Disney выпускает «Микки-Мауса» в 1928 году, а компания A.S. Fishbach вместе с предпринимателем Беном Купером начинает массовое производство костюмов героев популярных мультиков. Теперь на прилавках можно найти маски Минни- и Микки-Маус, Дональда Дака и Белоснежки.

С детьми все понятно, а что там со взрослыми? На экраны выходят фильмы, впоследствии ставшие золотой классикой ужасов: «Дракула», «Франкенштейн» и «Невеста Франкенштейна» –– база для наиболее модных образов тех годов. На случай, если примерять черную мантию и рисовать шрамы настроения не было, существовал легко воспроизводимый из подручных материалов костюм: человек-невидимка из одноименной кинокартины.

1940-е: пир во время чумы

На хэллоуинскую моду сороковых повлияла война. Праздники были важны, как никогда прежде, поскольку обеспечивали шанс отвлечься от страшных событий. В США девушки вступили в пин-ап-эру и вовсю оголяли ноги. Не миновал тренд и День всех святых: традиционным костюмам ведьм и черных кошек также пришлось пройти через пинапизацию.

В топе детских костюмов –– дядюшка Сэм, солдаты и медсестры. Идеальный набор для поднятия боевого духа, в общем-то.

1950-е: от Элвиса Пресли до Супермена

В пятидесятые в жизнь американцев входит массовое телевидение с мультиками и мыльными операми, а еще рок-н-ролл. Влияние первого на поп-культуру переоценить сложно: кинопродакшн запустил огромное количество новых жанров –– от ТВ-шоу до полицейских сериалов. Благодаря идеализированному изображению жизни классической белой семьи в пригороде формируется пресловутый образ американской мечты.

Хэллоуин –– семейный праздник, поэтому костюмы здесь соответствующие. Мужчины выбирают безопасные наряды ковбоев, имитируют прически Элвиса Пресли и притворяются индейцами. Женщины вдохновляются гавайскими танцами, мастерят юбки-хулы и надевают цветочные ожерелья, ведь дело идет к очередному историческому событию: принятию Гавайских островов в состав США. Блондинки предпочитают примерить на себя самый горячий образ десятилетия –– стать Мэрилин Монро пусть даже только на одну ночь.

У мальчиков новые кумиры — Супермен из первой сериальной адаптации, герой Дэви Крокетт в енотовой шапке и Зорро. Из-за последнего черные маски раскупают еще охотнее, чем прежде. Девочки же направили свое внимание в сторону платьев принцесс: крайне популярными были голубые, как у Золушки из экранизации 1950 года, и сине-желтые в стиле Белоснежки.

В 1957 году увлечение космосом становится все более массовым (спасибо запуску на орбиту первого советского спутника!). Самые модные и отчаянные готовят тематические костюмы.

1960-е: через тернии к звездам

С шестидесятых количество важных поп-культурных событий только растет. Перемены затрагивают все области жизни: поклонники комиксов получают сразу несколько экранизаций историй о любимых супергероях, в моду входят мини-юбки, а в чарты –– The Beatles. В ответ на войну во Вьетнаме начинает формироваться движение хиппи.

В середине декады происходит очередная культурная перезагрузка. В эфир вышел сериал «Семейка Аддамс», представивший зрителям очаровательных Мортишу и Гомеза. С этого момента каждый из образов членов семьи прочно вошел в историю поп-культуры и стал основой для многих хэллоуинских празднований.

Тема космоса не сбавляет оборотов и затрагивает все возрастные группы: выход «Звездного пути» не оставляет равнодушными подростков. Юные мальчики и девочки с удовольствием наряжаются в героев звездного флота. Самым узнаваемым был образ капитана Спока со вздернутыми бровями и заостренными ушами.

Праздничная индустрия на месте не стояла. Теперь в магазинах можно купить недорогие детские костюмы, состоящие из пластиковой маски и простого элемента одежды — длинной футболки, платья или комбинезона.

1970-е: музыка и технологии

«Рокки», «Крестный отец» или, может, «Звездные войны»? Семидесятые разбавляют списки культовой киноклассики. В это же время отправляют первый в истории интернета имейл, выпускают цифровой фотоаппарат и начинают продавать компьютеры фирмы Apple.

Музыканты становятся поп-идолами чаще, чем когда-либо. Группа Queen завоевывает сердца вместе с выходом первого промовидео на песню «Богемская рапсодия», пока The Beatles прощаются с поклонниками последним альбомом.

Собирается база костюмов, которые впоследствии станут неопровержимой классикой: Супермен и Человек-паук, Чубакка и Дарт Вейдер, Дэвид Боуи в образе Зигги Стардаста и Долли Партон. Многие отдают свой выбор парным нарядам, но особенно популярны дуо монашки и священника, ангела и демона.