Зелья, таро и шабаш: лучшие книги о потустороннем мире

Близится Хэллоуин — день, в который мы можем нащупать связь с потусторонним миром, узнать о нем и себе немного больше. К этому празднику нужно как следует подготовиться! Издательство Эксмо представляет подборку лучших книг на эту тему. Какие задачи вы ставите для себя в этот Хэллоуин?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Узнать все об устройстве потустороннего мира

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Полина Лопухина. Witch Journal. Ведьмовские практики круглый год

Если вы интересуетесь колдовством, то должны знать: ваши практики и ритуалы завязаны на природном цикле, а потому для них очень важно расписание. Этот планер поможет сделать их регулярными. С ним вы не пропустите ни один шабаш или полнолуние, и у вас будет возможность с должным почтением подготовиться к праздникам Белтайн или Самайн.

Игорь Озерский. Безымянные

Что ждет человека там — за гранью жизни? Художественный роман — путешествие в посмертный мир. Как дорого придется заплатить, чтобы и после физической смерти сохранить человечность? За последней гранью встречаются восемь персонажей — итальянский гонщик, немецкий астрофизик, норвежский работяга, проводница из Уганды, израильский спецназовец, японский миллиардер, русский философ и молодая американка. Им обещали возвращение в жизнь, но на каких условиях?

Предсказывать будущее

Саша Грэхем. Dark Wood Tarot. Таро Темного леса

Теневая колода предсказательных карт. Ваши потаенные желания, призрачные мечты и темные закоулки души на языке Таро называются Тенью. Эта колода поможет вам найти с ней связь. Вам придется работать с подавленной и пугающей стороной своей личности, но такая храбрость обязательно будет вознаграждена. А простое и понятное руководство максимально облегчит эту работу.

Анна Огински, Виолетта Астанина. Таро доброй сказки

Потусторонний мир — не всегда враждебный. Вы можете познакомиться с его мягкой и дружелюбной стороной, используя эту колоду. Руководство подробно объяснит, как пользоваться картами — кроме прочего, в нем приведены простые расклады для тренировки. Герои этой колоды — обитатели сказок родом из детства, всегда готовые к приключениям. Какие бы комбинации вам не выпали, в них всегда блистает лучик надежды.

Освоить магическую практику превращений

Наталья Балаян, Екатерина Белявская. Princess garden. Сад царевны

Работа с этими картами — не предсказание будущего, а попытки изменить его. Образы из сказок обращаются напрямую к вашему подсознанию, и вы находите подсказки и пути для перемен в себе самой. Герои преданий Греции, Японии или Древнего Востока помогут глубже погрузиться в коллективное бессознательное, а центральные образы в виде цветов — ромашки, крапивы, розы, нарцисса — помогут найти лучшее решение запроса.

Готовить зелья и снадобья

Джефф Олдрич, Джон Тейлор. Напитки Подземелья: 75 рецептов эпических RPG-коктейлей, которые оживят вашу компанию

75 рецептов коктейлей, пуншей и шотов, которые придутся по вкусу не только знатокам классических RPG, но и тем, кто впервые начинает свое приключение. Шот «Проверка на Скрытность», восстанавливающая силы «Черная мана», исцеляющая «Слюна троллей» — все это вы сможете приготовить дома для себя и для товарищей по играм. Рецепты сопровождаются запредельно смешными легендами.

Ольга Лиманец. Ведьмак. Неофициальная кулинарная книга