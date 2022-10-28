История на дне чашки: о чем говорит клеймо на фарфоре

О чем говорит клеймо на дулевском фарфоре — традиционном промысле, которому в этом году исполнилось 190 лет

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Перевернув любое изделие Дулевского фарфорового завода, можно увидеть уникальный код, который расскажет о сорте фарфора, дате производства изделия и его мастере.

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Дулевский фарфоровый завод был основан в 1832 году Терентием Кузнецовым в пустоши Дулево, которая с 1937 года называется Ликино-Дулево и находится в Московской области.

В отличие от Императорского завода, который уже был к тому времени и который поддерживали монаршие особы, Дулевский фарфоровый завод был детищем выходцев из крестьян-старообрядцев. Несмотря на это, уже к XX веку Кузнецовы владели самым крупным в России и одним из лучших в Европе предприятием.

Несмотря на масштаб, — а завод делал изделий на семь миллионов рублей в год и приносил в казну две трети всех фарфоровых и фаянсовых доходов, — первые чашки и блюдца клеймили незатейливой аббревиатурой ЗК — Завод Кузнецовых. На антикварном рынке сегодня это самые редкие и дорогие изделия.

За почти двухсотлетнюю историю завод сменил десятки клейм. Среди них встречаются редкие, с арабской вязью, — так маркировали изделия, которые поставляли на Восток, сообщается на сайте промыслы.рф.

После революции предприятия Кузнецовых национализировали и присвоили имя газеты «Правда». Под стать ему поменялось и клеймо, оно приобрело характерную символику в виде серпа и молота, позже добавилась и звезда.

На изделиях 1930-х годов можно увидеть надпись «Торгин» — торговля с иностранцами, а клеймо «Главфарфорфаянс. Дулево» ставили в военные и послевоенные 1940—1946 годы, когда завод не останавливал свою работу.

Во второй половине прошлого века частью клейма стала птица сокола. Гордый хищник поселился на чашках и тарелках после успеха дулевских мастеров на международной выставке Expo в Брюсселе в 1958 году, где взял Гран-при, вырвав победу у работы Пикассо, Дали и других всемирно известных творцов.