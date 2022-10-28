Иконы из коллекции Ройзмана покажут в Эрмитаже

«Когда выставка состоится, сказать пока не могу. Пиотровский, когда бывает в Екатеринбурге, всегда заходит в гости к Евгению Вадимовичу», – рассказали в Е1, со ссылкой на помощницу Ройзмана Лейлу Гусейнову.