Иконы из коллекции Ройзмана покажут в Эрмитаже

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман провел экскурсию по своему музею для директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Они обсуждали проведение большой выставки в Эрмитаже. Об этом сообщает Е1.ru.
«Когда выставка состоится, сказать пока не могу. Пиотровский, когда бывает в Екатеринбурге, всегда заходит в гости к Евгению Вадимовичу», – рассказали в Е1, со ссылкой на помощницу Ройзмана Лейлу Гусейнову.
«ФедералПресс» не удалось получить уточнения о том, когда конкретно иконы окажутся на тематической выставке в Эрмитаже.
Каким образом Евгению Ройзману удалось встретиться с Пиотровским, несмотря на судебный запрет, также не сообщается
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что Владимир Соловьев призвал город очиститься от «ройзманщины».