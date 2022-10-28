Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
3 часа назад

Иконы из коллекции Евгения Ройзмана покажут в Эрмитаже

РИА "ФедералПресс"

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман провел экскурсию по своему музею для директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Они обсуждали проведение большой выставки в Эрмитаже. Об этом сообщает Е1.ru.

Иконы из коллекции Ройзмана покажут в Эрмитаже
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Когда выставка состоится, сказать пока не могу. Пиотровский, когда бывает в Екатеринбурге, всегда заходит в гости к Евгению Вадимовичу», – рассказали в Е1, со ссылкой на помощницу Ройзмана Лейлу Гусейнову.

«ФедералПресс» не удалось получить уточнения о том, когда конкретно иконы окажутся на тематической выставке в Эрмитаже.

Каким образом Евгению Ройзману удалось встретиться с Пиотровским, несмотря на судебный запрет, также не сообщается

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что Владимир Соловьев призвал город очиститься от «ройзманщины».

Вещи,Михаил Пиотровский,Евгений Ройзман,Владимир Соловьев,Эрмитаж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители