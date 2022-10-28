Какие кошки больше охотятся? Ученые узнали

Исследователи обнаружили, что домашние кошки, которых владельцы описывали как более экстравертных или менее невротичных, с большей вероятностью охотились.

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В рамках исследования владельцы 162 кошек заполнили анкету из 48 пунктов. Она позволяла подробно задокументировать характер животного. В частности, измерялись такие черты: невротизм, экстраверсия, доминирование, импульсивность и покладистость.

Невротичные кошки демонстрируют неуверенность, подозрительность и застенчивость. Доминирующие — агрессивно ведут себя по отношению к другим котам, а импульсивные неустойчивы и безрассудны. Кроме того, домашние животные классифицировались как охотники, если они приносили домой хотя бы одну добычу за время исследования.