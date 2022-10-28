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40 минут назад

Какие кошки больше охотятся? Ученые узнали

Ferra.ru

Исследователи обнаружили, что домашние кошки, которых владельцы описывали как более экстравертных или менее невротичных, с большей вероятностью охотились.

Какие кошки больше охотятся? Ученые узнали
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В рамках исследования владельцы 162 кошек заполнили анкету из 48 пунктов. Она позволяла подробно задокументировать характер животного. В частности, измерялись такие черты: невротизм, экстраверсия, доминирование, импульсивность и покладистость.

Невротичные кошки демонстрируют неуверенность, подозрительность и застенчивость. Доминирующие — агрессивно ведут себя по отношению к другим котам, а импульсивные неустойчивы и безрассудны. Кроме того, домашние животные классифицировались как охотники, если они приносили домой хотя бы одну добычу за время исследования.

Ученые также предположили, что результаты исследования могут помочь владельцам уменьшить желание кошки охотиться. Так, например, животные, получившие более высокие баллы за экстраверсию или более низкие баллы за невротизм, скорее всего, получат пользу от поощрения к физической активности.

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