Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
30 минут назад

В Турции установили мировой рекорд по изготовлению торта

RusTurkey.com

Площадь торта составила 24 квадратных метра. Громадное кулинарное изделие собрали, уложив рядом в нужном порядке 100 отдельных готовых кусков торта, сообщили в администрации Тузлы.

В Турции установили мировой рекорд по изготовлению торта
Фото: RusTurkeyRusTurkey

Мероприятие прошло в порту Тузлы с участием главы администрации Сади Языджы и его супруги Фатмы Языджы.

Торт покрыли взбитыми сливками красного цвета, а сверху украсили полумесяцем и звездой, символикой флага Турции.

Измерив готовый торт, Угур Демирджан, судья по мировым детским рекордам, зарегистрировал мировой рекорд в категории «самый большой флаг из торта».

Затем торт поделили на одну тысячу одинаковых кусков и раздали гражданам.

Выступая на мероприятии, Языджы сообщил, что предыдущим рекордом стал торт в виде флага площадью 10 квадратных метров.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители