В Турции установили мировой рекорд по изготовлению торта

Площадь торта составила 24 квадратных метра. Громадное кулинарное изделие собрали, уложив рядом в нужном порядке 100 отдельных готовых кусков торта, сообщили в администрации Тузлы.
Мероприятие прошло в порту Тузлы с участием главы администрации Сади Языджы и его супруги Фатмы Языджы.
Торт покрыли взбитыми сливками красного цвета, а сверху украсили полумесяцем и звездой, символикой флага Турции.
Измерив готовый торт, Угур Демирджан, судья по мировым детским рекордам, зарегистрировал мировой рекорд в категории «самый большой флаг из торта».
Затем торт поделили на одну тысячу одинаковых кусков и раздали гражданам.
Выступая на мероприятии, Языджы сообщил, что предыдущим рекордом стал торт в виде флага площадью 10 квадратных метров.