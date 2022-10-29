В Турции установили мировой рекорд по изготовлению торта

Площадь торта составила 24 квадратных метра. Громадное кулинарное изделие собрали, уложив рядом в нужном порядке 100 отдельных готовых кусков торта, сообщили в администрации Тузлы.

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Мероприятие прошло в порту Тузлы с участием главы администрации Сади Языджы и его супруги Фатмы Языджы.

Торт покрыли взбитыми сливками красного цвета, а сверху украсили полумесяцем и звездой, символикой флага Турции.

Измерив готовый торт, Угур Демирджан, судья по мировым детским рекордам, зарегистрировал мировой рекорд в категории «самый большой флаг из торта».

Затем торт поделили на одну тысячу одинаковых кусков и раздали гражданам.