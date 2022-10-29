Почему советский «шаттл» совершил всего один полёт

Целесообразность использования многоцелевого советского комплекса «Буран» в рамках масштабного проекта «Энергия – Буран» оценивается по-разному. Скептики склонны считать, что эта программа была изначально обречена на неудачу.

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Его считали «показухой»

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Как подсчитали журналисты «Комсомольской правды», на «Буран» было потрачено немногим менее, чем на строительство Байкало-Амурской магистрали (около 17 миллиардов рублей). Игорь Волк, один из пилотов, летавших на этом аппарате, считал, что «Буран» был прежде всего ценен как проект, а не как орбитальный корабль – многие заводы СССР в процессе создания этого «суперсамолета» получили принципиально новое техническое оснащение, был дан толчок к развитию новых отраслей промышленности. Однако, как полагал Волк, «Буран» изначально не рассматривался как долгосрочный проект – согласно техническим разработкам, которые проводились в рамках создания ракеты-носителя «Энергия», функциональные особенности «Бурана» как нагрузки для нее так до конца и не прописали. «Буран» был в полете лишь единственный раз, но и этот запуск, по мнению Игоря Волка, был «показухой»: система управления летательного аппарата не соответствовала предъявляемым к ней требованиям – «Буран» должен был пробыть в небе сутки, а сделал всего два витка.

Он был нужен как носитель ядерной бомбы?

В качестве космического челнока «Бурану» прочили большое будущее. Однако в 1992 году программа по его созданию и техническому усовершенствованию была свернута – ее посчитали слишком дорогостоящей и нерентабельной. Сам челнок разрезали на металлолом. На «Байконуре» в результате обрушения конструкций комплекса «Бурана» в 2002 году погибли 8 человек. По словам научного консультанта РККА «Энергия» Бориса Сотникова, гипотетически «Буран», изначально создававшийся как «космический грузовик», мог служить и доставщиком ядерной бомбы, если бы его конструкцию соответствующим образом доработали. Сотников подтверждает мнение Волка о том, что в результате работы над космическим челноком в отечественной промышленности массово внедрялись новейшие технологии производства, поэтому польза в создании «Бурана» все-таки была.

Был ли он нужен?