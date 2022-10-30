Женщина нашла в семейном архиве фото сотрудников «Универмага братьев Платоновых»

В Telegram-канале неокраеведы напомнили, что магазин «Товары для дома» состоит из двух торговых зданий. 110 лет назад они конкурировали между собой: «Второй магазин ТД «Чурин и Ко»» [западная часть] и магазин Товарищества «Братьев Платоновых» [восточная].

Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск) 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Фото и информация по чуринскому магазину есть, а вот информации по магазину братьев Платоновых – очень мало. Не сохранилось и ни одной фотографии с с купцами или сотрудниками магазина.

«И вот на уходящей недели к нам обратилась бывшая сотрудница, которая работала у нас маркетологом, и показывает нам вот такую фотографии, на обороте которой написано: «Служащие Товарищества Братьев Платоновых #3», которая хранится в их семейном архиве. И получается такая занятная история, что прадед, а возможно и прапрадед нашего сотрудника работал в этом же магазине, с разницей в 100 лет», - рассказал Дмитрий Евсеев, директор универмага.

На обороте фотографии написано, что сделали её 10 декабря 1907 года. Перечислены и те, кто на фото запечатлены: среди них галантерейщик, мануфактурист, доверенный по магазину, «мальчики Федя Васильев и Вася Лештаев». Участников фото перечислили по статусу, а значит, точнее понять, кто здесь кто именно, не удаётся.

Неокраеведы предполагают, что Иван Платонов занимает центральное место.

Напомним, Ефим Платонов был основателем и главой Товарищества «Е. З. Платонов с Сыновьями». Сын Иван был рождён в 1888 году, на фото ему 19 лет. С 11 лет числился компаньоном отцовского Товарищества.

В 1920 году магазин был муниципализирован, а Ефим Платонов с женой занимался торговлей до 1926 года. О смерти Платоновых ничего неизвестно.