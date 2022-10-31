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31 минуту назад

Названа цена самого дорогого билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре

Вечерняя Москваиещё 3

Самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» в Государственном академическом Большом театре РФ на 31 декабря стоит 20 тысяч рублей. Об этом рассказала в воскресенье, 30 октября, пресс-атташе театра Катерина Новикова.

Названа цена самого дорогого билета на «Щелкунчика»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что очереди у касс не больше, чем в прошлом году.

— Очереди в этом году никак не больше, чем год назад, скорее даже меньше, поскольку мы распределили продажу билетов по разным дням, — сообщила Новикова.

По ее словам, 29 октября началась продажа билетов на 30 и 31 декабря, впереди продажи на январские показы, а также дополнительные продажи на декабрьские представления.

На сайте Большого театра опубликованы график и программа предварительной продажи билетов на «Щелкунчик». Программа была введена в связи с повышенным спросом.

— На каждого зрителя в предварительную продажу билетов в кассах театра можно оформить билет только один раз и только на какое-то одно представление балета «Щелкунчик», — сказано в сообщении.

Очередь в кассу формируется с помощью номерных браслетов. Они выдаются в день продажи с 00:00, сообщает ТАСС.

По сообщениям СМИ, перекупщики не только распространяют билеты на балет по завышенным ценам, которые доходят до 185 тысяч рублей, но и продают места в очереди за билетами за 10 тысяч рублей, усиливая ажиотаж.

Вещи,Катерина Новикова,
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