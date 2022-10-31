Названа цена самого дорогого билета на «Щелкунчика»

Самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» в Государственном академическом Большом театре РФ на 31 декабря стоит 20 тысяч рублей. Об этом рассказала в воскресенье, 30 октября, пресс-атташе театра Катерина Новикова.
Она отметила, что очереди у касс не больше, чем в прошлом году.
— Очереди в этом году никак не больше, чем год назад, скорее даже меньше, поскольку мы распределили продажу билетов по разным дням, — сообщила Новикова.
По ее словам, 29 октября началась продажа билетов на 30 и 31 декабря, впереди продажи на январские показы, а также дополнительные продажи на декабрьские представления.
На сайте Большого театра опубликованы график и программа предварительной продажи билетов на «Щелкунчик». Программа была введена в связи с повышенным спросом.
— На каждого зрителя в предварительную продажу билетов в кассах театра можно оформить билет только один раз и только на какое-то одно представление балета «Щелкунчик», — сказано в сообщении.
Очередь в кассу формируется с помощью номерных браслетов. Они выдаются в день продажи с 00:00, сообщает ТАСС.
По сообщениям СМИ, перекупщики не только распространяют билеты на балет по завышенным ценам, которые доходят до 185 тысяч рублей, но и продают места в очереди за билетами за 10 тысяч рублей, усиливая ажиотаж.