Пришельца из фильма "Инопланетянин" выставят на аукцион

Модель продадут на торгах под названием Icons and Idols: Hollywood auction, который посвятили 40-летию картины режиссера. Известно, что в период съемочного процесса героем фильма управляли порядка 12 аниматоров. Пришелец оснащен не менее 85 процессорами для имитации движений. Г

ероя картины создал дизайнер спецэффектов Карло Рамбальди, который потратил на проработку инопланетянина порядка трех месяцев. На тот момент модель стоила одной десятой части бюджета картины – 1,5 миллиона долларов. Кроме того, на торгах можно будет приобрести пришельца, которого сделал сам Спилберг. Лот оценили в 80–100 тысяч долларов.