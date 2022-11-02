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1 час назад

Пришельца из фильма "Инопланетянин" выставят на аукцион

Москва24

Механического пришельца из фильма американского кинорежиссера Стивена Спилберга "Инопланетянин" представят на аукционе за три миллиона долларов, сообщает издание The Guardian.

Пришельца из фильма "Инопланетянин" выставят на аукцион
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Модель продадут на торгах под названием Icons and Idols: Hollywood auction, который посвятили 40-летию картины режиссера. Известно, что в период съемочного процесса героем фильма управляли порядка 12 аниматоров. Пришелец оснащен не менее 85 процессорами для имитации движений. Г

ероя картины создал дизайнер спецэффектов Карло Рамбальди, который потратил на проработку инопланетянина порядка трех месяцев. На тот момент модель стоила одной десятой части бюджета картины – 1,5 миллиона долларов. Кроме того, на торгах можно будет приобрести пришельца, которого сделал сам Спилберг. Лот оценили в 80–100 тысяч долларов.

Вещи,Стивен Спилберг,
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