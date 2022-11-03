ашину королевы Елизаветы II продадут на аукционе

Принадлежавший королеве Елизавете II автомобиль Jaguar X-Type Estate выставлен на аукцион. Торги состоятся 26 ноября, сообщают СМИ.
«Этот фантастический образец королевской истории представлен в цвете «изумрудный огонь» с кожаным салоном, первым владельцем была Ее Величество королева Елизавета II», – говорится на сайте аукционного дома Historics Auctioners.
У машины есть люк на крыше, он оснащен автоматической коробкой передач, системой климат-контроля и электрическими стеклоподъемниками. Говорят, что авто продадут в любом случае, возможно, и за 1 фунт стерлингов, передает РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» писал, чем королеву Елизавету угощали во время ее визита в Санкт-Петербург.