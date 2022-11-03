ашину королевы Елизаветы II продадут на аукционе

«Этот фантастический образец королевской истории представлен в цвете «изумрудный огонь» с кожаным салоном, первым владельцем была Ее Величество королева Елизавета II», – говорится на сайте аукционного дома Historics Auctioners.

У машины есть люк на крыше, он оснащен автоматической коробкой передач, системой климат-контроля и электрическими стеклоподъемниками. Говорят, что авто продадут в любом случае, возможно, и за 1 фунт стерлингов, передает РИА Новости.