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2 часа назад

Один из крупнейших розовых бриллиантов выставили на продажу за миллиарды рублей

Lenta.ru

В Швейцарии выставили на продажу один из крупнейших в мире розовых бриллиантов под названием The Fortune («Удача»). Об этом сообщает агентство Reuters.

Один из крупнейших розовых бриллиантов продадут за миллиарды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, драгоценный камень весом 18,18 карата стал самым крупным бриллиантом указанного цвета, когда-либо выставлявшимся на торги. Отмечается, что аукцион, который проведет компания Christie's, состоится 8 ноября в Женеве. Первоначальная стоимость лота оценивается в 35 миллионов долларов (2,1 миллиарда рублей).

По словам главы ювелирного дома Christie's Макса Фосетта, бриллиант привлек особенное внимание азиатских коллекционеров.

«Цвет исключительный. Это настоящий ярко-розовый и чистый камень. Мы давно не видели таких драгоценных камней в Christie's», — заявил специалист.

В феврале бриллиант с рекордным весом 555,55 карата продали за 321 миллион рублей. Речь идет о драгоценном камне «Энигма» (The Enigma), онлайн-продажа которого была запланирована на 3-9 февраля в Дубае. В результате торгов камень продали за 4,3 миллиона долларов. Покупателем стал американский предприниматель Ричард Харт.

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