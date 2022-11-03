Роскошный спорткар простоял у отеля два года и стал предметом обсуждений

Роскошный автомобиль марки McLaren простоял на одном и том же парковочном месте в Лондоне два года и стал предметом обсуждений в сети. На посты юзеров в TikTok обратили внимание в Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о хромированном ярко-розовом спорткаре, который располагался на улице у отеля St. Pancras Renaissance. Одна из прохожих Гэбби обратила внимание на машину, засняла ее и опубликовала в соцсети видео, которое стало вирусным и набрало более миллиона просмотров.

«Она стоит здесь всю пандемию», — сказала блогерша в ролике.

Другие пользователи сети, заметившие пост девушки, подтвердили, что неоднократно видели транспортное средство на одном и том же месте на протяжении месяцев.

«Чего? Я видела ее семь месяцев назад», «В августе она была на том же месте!», «Я в шоке, почему она все еще стоит там?», «Кажется, хозяин пропал», — высказывались они.

Личность хозяина автомобиля до сих пор не раскрыта, однако один из комментаторов заявил, что спорткар принадлежит постояльцу указанной гостиницы, который не может вернуться в родную страну. «Я работаю в St. Pancras Renaissance и знаю, что у хозяина машины начались проблемы еще в начале пандемии», — пояснил юзер.