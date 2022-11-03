Российские ученые создали дешевую съедобную посуду из отрубей

Ученые Российского экономического университета им. Плеханова разработали и запатентовали биоразлагаемый материал, в основе которого лежит отруби зерновых культур. Из этого 100% экологичного и безопасного для употребления в пищу материала можно производить съедобную посуду, рассказали в пресс-службе программы «Приоритет 2030».

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Специалисты проанализировали мировые исследования в области съедобных материалов, чтобы выявить самые эффективные и технологичные ингредиенты для создания посуды, которую можно полностью переработать. Ученым удалось создать свыше 50 рецептур, а также апробировать 3 технологии изготовления. В состав материала для съедобной посуды вошли полисахаридные наполнители, связующие и функциональные добавки, передает «Газета.Ru».

«Наша технология легко реализуема — изготавливать съедобные изделия можно на типовом оборудовании с минимальными затратами на сырье. Сейчас проект находится в стадии перехода от лабораторного изготовления на опытно-промышленное», — говорит заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» Петр Пантюхов.

По словам эксперта, материал является пригодным и безопасным для употребления в пищу, плюс, он на100% биоразлагаемый.