Любимый автомобиль Елизаветы II Jaguar X-Type Estate продают на аукционе

Сын Елизаветы II новоиспеченный король Британии Карл III постепенно избавляется от всего наследия матери, а потому на машину указана начальная цена всего в один фунт.

Сама королева, кстати, была заядлой автолюбительницей и до аварии ее мужа принца Филлипа сама ездила на своем Ягуаре в город, однако в последние три года она не выезжала дальше королевского дворца, например, чтобы выгулять своих корги.