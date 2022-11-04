Любимый автомобиль Елизаветы II Jaguar X-Type Estate продают на аукционе

В британский аукционный дом Historics Auctioners поступил крайне необычный лот – автомобиль покойной королевы Елизаветы II полноприводный универсал Jaguar X-Type Estate.
Сын Елизаветы II новоиспеченный король Британии Карл III постепенно избавляется от всего наследия матери, а потому на машину указана начальная цена всего в один фунт.
Сама королева, кстати, была заядлой автолюбительницей и до аварии ее мужа принца Филлипа сама ездила на своем Ягуаре в город, однако в последние три года она не выезжала дальше королевского дворца, например, чтобы выгулять своих корги.
Сообщается, что скорее всего начальная цена на машину в дальнейшем сильно вырастет, так как на авто явно найдут большие ценители среди мира коллекционеров.