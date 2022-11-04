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46 минут назад

О чем говорят ваши рисунки?

Мир новостей

Многие люди во время скучных мероприятий, разговоров по телефону или от нечего делать рисуют разные узоры. Оказывается, они могут рассказать о характере и настроении художника.

О чем говорят ваши рисунки
Фото: Мир новостейМир новостей

Спирали, круги, волнистые линии. Чужие проблемы не интересуют вас. Возможно, вы переживаете легкий кризис. Постарайтесь не вспылить и не оскорбить собеседника.

Цветочки, солнце, гирлянды. На душе у вас грустно. Вы мечтаете о дружбе и нежности. В ближайшее время побольше находитесь среди людей.

Сетки. Вы чувствуете, что попали в рискованное или неловкое положение, и склонны проглатывать обиду и раздражение.

Переплетение сердец. Вас переполняют чувства и хочется расцеловать весь мир. Не скрывайте своих чувств.

Узоры, как на обоях. Такой узор говорит о том, что вам скучно и надоел не только разговор, но и образ жизни.

Кресты выражают чувство вины, возникшее, скорее всего, в ходе разговора. Вы или сами себя укоряете, или вас упрекнул собеседник.

Человечки - признак беспомощности или желание уклониться от какой-то обязанности.

Квадраты, треугольники и другие фигуры. У вас четкие цели и убеждения, вы сосредоточенны и редко скрываете свое мнение.

Пчелиные соты говорят о стремлении к спокойствию, гармонии и упорядоченной жизни или о желании создать семью.

Шахматные поля. Вероятно, вы оказались в неприятном или затруднительном положении. Можно предположить, что вы страдаете от скрытых комплексов.

Переплетение кругов. Часто такой рисунок отражает желание участвовать в чем-то. В настоящий момент вы чувствуете, что находитесь вне событий.

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