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48 минут назад

Эксперт Ефимов объяснил, почему не стоит убирать в холодильник телефон при перегреве

Вечерняя Москва

Влагозащищенный смартфон не стоит убирать в холодильник или опускать в воду при его перегреве, поскольку такие действия могут спровоцировать появление конденсата и в конечном итоге вывести устройство из строя. Об этом в субботу, 5 ноября, рассказал руководитель направления по сервису «МегаФона» Никита Ефимов.

Эксперт объяснил, почему нельзя убирать в холодильник телефон при перегреве
Фото: depositphotosdepositphotos

— Главное правило — не пытаться охладить устройство, оно должно остыть самостоятельно... Идею убрать телефон в холодильник или, если он влагозащищенный, опустить в воду отметайте сразу. Это спровоцирует появление конденсата, который в конечном счете может вывести устройство из строя, — отметил он.

Такие правила, по словам эксперта, распространяются и на другие гаджеты, например планшеты с сим-модулем и умные часы. Чтобы «охладить устройство», Ефимов рекомендует дать гаджету «отдохнуть», а именно: закрыть все активные приложения и отключить режим передачи данных, сообщает РИА Новости.

В материале «Вечерней Москвы» оценили возможность окончательного ухода техники и смартфонов Huawei из России. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что информация об уходе из России компании Huawei не соответствует действительности: для России этот рынок крайне важен и перспективен.

Вещи,Никита Ефимов,Эльдар Муртазин,Мегафон,
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