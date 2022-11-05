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1 час назад

Эксперт Никита Ефимов раскрыл слабые места влагозащищенных телефонов

Стелла Шмель

Влагозащищенный телефон можно обезопасить от поломок, если избегать некоторых действий с ним. Об этом подробнее рассказал эксперт "Мегафона" Никита Ефимов. Его слова приводит РИА Новости.

Раскрыты слабые места влагозащищенных гаджетов
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

В первую очередь, не следует пытаться охладить устройство.

"Идею убрать телефон в холодильник или, если он влагозащищенный, опустить в воду, отметайте сразу. Это спровоцирует появление конденсата, который в конечном счете может вывести устройство из строя. Все эти правила распространяются и на другие гаджеты, например, планшеты с сим-модулем и умные часы", - отметил Ефимов.

Также следует не нагружать телефон и дать ему отдохнуть. Эксперт рекомендует закрыть все активные приложения и отключить режим передачи данных.

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"Для ускорения процесса можно установить режим "В полете". Также имеет смысл достать смартфон из чехла – он может мешать теплоотводу".

Помимо этого Ефимов отметил, что распространенной ошибкой является активное использование устройства в то время, пока оно стоит на зарядке.

"Когда смартфон стоит на зарядке, а вы активно его нагружаете, процессор и аккумулятор начнут неизбежно греться. Усугубить ситуацию может использование "неродного" зарядного устройства".

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Вещи,Никита Ефимов,Мегафон,
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