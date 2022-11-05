Раскрыты слабые места влагозащищенных гаджетов

"Идею убрать телефон в холодильник или, если он влагозащищенный, опустить в воду, отметайте сразу. Это спровоцирует появление конденсата, который в конечном счете может вывести устройство из строя. Все эти правила распространяются и на другие гаджеты, например, планшеты с сим-модулем и умные часы", - отметил Ефимов.