Раскрыты слабые места влагозащищенных гаджетов

Влагозащищенный телефон можно обезопасить от поломок, если избегать некоторых действий с ним. Об этом подробнее рассказал эксперт "Мегафона" Никита Ефимов. Его слова приводит РИА Новости.
В первую очередь, не следует пытаться охладить устройство.
"Идею убрать телефон в холодильник или, если он влагозащищенный, опустить в воду, отметайте сразу. Это спровоцирует появление конденсата, который в конечном счете может вывести устройство из строя. Все эти правила распространяются и на другие гаджеты, например, планшеты с сим-модулем и умные часы", - отметил Ефимов.
Также следует не нагружать телефон и дать ему отдохнуть. Эксперт рекомендует закрыть все активные приложения и отключить режим передачи данных.
"Для ускорения процесса можно установить режим "В полете". Также имеет смысл достать смартфон из чехла – он может мешать теплоотводу".
Помимо этого Ефимов отметил, что распространенной ошибкой является активное использование устройства в то время, пока оно стоит на зарядке.
"Когда смартфон стоит на зарядке, а вы активно его нагружаете, процессор и аккумулятор начнут неизбежно греться. Усугубить ситуацию может использование "неродного" зарядного устройства".
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