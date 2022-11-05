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23 часа назад

Как выглядят древнеримские водопроводные трубы

Ferra.ru

Археологи обнаружили римскую систему водоснабжения во время раскопок в Стабиях, расположенных недалеко от Помпеи, они в значительной степени были погребены под пеплом во время извержения Везувия в 79 году н.э.

Как выглядят древнеримские водопроводные трубы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Римский писатель Плиний Старший пишет, что в Стабиях было несколько миль роскошных прибрежных вилл вдоль края мыса, а такие известные личности, как Юлий Цезарь, императоры Август и Тиберий и государственный деятель-философ Цицерон, владели там недвижимостью.

В ходе раскопок в небольшом перистиле (саду с колоннадой) на вилле Арианна были обнаружены части древней водопроводной системы, а также украшенный свинцовый резервуар, который был частью системы распределения воды в комплексе вилл.

Вилла была впервые раскопана швейцарским инженером Карлом Вебером между 1757 и 1762 годами. На площади около 2500 кв. м. был обнаружен большой комплекс, разделенный на четыре части: атриум и окружающие его помещения, относящиеся к позднему республиканскому периоду; служебные помещения и термальные ванны; боковые помещения летнего триклиния, относящиеся к неронскому периоду; и большая палестра (спортивный зал) флавианского периода.

Две трубы подсоединены к имплувиуму (центральному резервуару для сбора воды) в атриуме, который подавал воду по всему комплексу виллы, регулируя поток воды в различные помещения.

Археологи предполагают, что в древние времена резервуар, вероятно, был виден, чтобы обеспечить доступ к двум запорным клавишам, позволявшим жителям регулировать поток или перекрывать распределение воды для проведения операций по обслуживанию системы.

Вещи,Карл Вебер,
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