Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Записка для девушки на каблуках в лифте московской многоэтажки возмутила россиян

Мослента

В лифте многоэтажного дома в Москве сфотографировали записку, адресованную девушке, которая ходит по утрам на каблуках по квартире. Текст объявления опубликовали в группе «Москва online» во «ВКонтакте».

Записка для соседки в лифте многоэтажки возмутила россиян
Фото: МослентаМослента

«Девушка, проживающая на 14 этаже, убедительная просьба, имейте совесть. Я не сомневаюсь, что у вас шикарная обувь и особенно каблуки! Но хватит каждое утро с 6:00 целый час на каблуках по всей квартире!» — говорится в сообщении.

Текст записки возмутил пользователей сети. Россияне поспорили, кто в данной ситуации прав: девушка или ее сосед.

«Пусть беруши себе купит, нервный сосед», «Ага, автора спросить забыли, в какой обуви ходить в собственной квартире», «У меня такая же соседка сверху. Каждое утро как кобыла на каблуках скачет из одной комнаты в другую около часа», «Есть закон о тишине, будьте любезны соблюдать его, а не советовать покупки беруш и успокоительных. Почему соседи снизу должны страдать из-за таких людей?» — прокомментировали юзеры.

Ранее необычное объявление появилось в одном из подъездов многоэтажного дома на Сиреневом бульваре. Автор сообщения просил вернуть ему выставленных в подъезд животных.

Вещи,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители