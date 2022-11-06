Записка для соседки в лифте многоэтажки возмутила россиян

«Пусть беруши себе купит, нервный сосед», «Ага, автора спросить забыли, в какой обуви ходить в собственной квартире», «У меня такая же соседка сверху. Каждое утро как кобыла на каблуках скачет из одной комнаты в другую около часа», «Есть закон о тишине, будьте любезны соблюдать его, а не советовать покупки беруш и успокоительных. Почему соседи снизу должны страдать из-за таких людей?» — прокомментировали юзеры.