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2 часа назад

Королеве Елизавете II очень понравился рождественский подарок от Меган Маркл, пока королевские корги не испортили его

Mainstyle

Когда Меган Маркл ещё не была частью королевской семьи, перед ней стояла задача влиться в монарший коллектив, а самое главное, получить знак доверия и одобрения от королевы Елизаветы II. В 2017 году, будучи ещё девушкой принца Гарри, Сассекская получила приглашение на торжественный рождественский обед в Сандрингеме. По традиции после застолья представители королевской семьи дарят друг другу подарки. Ключевым правилом является то, что сюрприз должен быть забавным и даже немного странным, но самое главное, чтобы на его покупку тратилось как можно меньше денег. Поэтому монаршие родственники получали в качестве презента шапочки для душа с пикантными надписями, кожаное сиденье для сортира, игрушечный набор под названием «Вырасти себе новую девушку» и многое другое.

Какой подарок Меган Маркл покорил Елизавету II
Фото: MainstyleMainstyle

«Подарки открывают в канун Рождества, когда вся семья собирается вместе. Презенты раскладывают в гостиной прямо на полу. Как только все прибудут, и гости насладятся традиционным ужином, все переходят к вручению подарков», — говорят эксперты.

Безусловно, Меган Маркл пришлось постараться, чтобы угодить Её Величеству, но всё-таки герцогине удалось это сделать. После церковной службы и торжественного ужина вся семья приступила к вручению подарков. Герцогиня Сассекская подарила монарху игрушечного поющего хомяка, и, конечно, королева оценила этот презент. Но стоит отметить, что подарок понравился не только королеве Елизавете II, но и её корги, которые то и дело пытались завладеть игрушкой и сделали это, разорвав хомяка ещё до окончания торжества.

Вещи,принц Гарри,Елизавета II,
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