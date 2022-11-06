Какой подарок Меган Маркл покорил Елизавету II

Когда Меган Маркл ещё не была частью королевской семьи, перед ней стояла задача влиться в монарший коллектив, а самое главное, получить знак доверия и одобрения от королевы Елизаветы II. В 2017 году, будучи ещё девушкой принца Гарри, Сассекская получила приглашение на торжественный рождественский обед в Сандрингеме. По традиции после застолья представители королевской семьи дарят друг другу подарки. Ключевым правилом является то, что сюрприз должен быть забавным и даже немного странным, но самое главное, чтобы на его покупку тратилось как можно меньше денег. Поэтому монаршие родственники получали в качестве презента шапочки для душа с пикантными надписями, кожаное сиденье для сортира, игрушечный набор под названием «Вырасти себе новую девушку» и многое другое.