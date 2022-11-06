Какой подарок Меган Маркл покорил Елизавету II

Когда Меган Маркл ещё не была частью королевской семьи, перед ней стояла задача влиться в монарший коллектив, а самое главное, получить знак доверия и одобрения от королевы Елизаветы II. В 2017 году, будучи ещё девушкой принца Гарри, Сассекская получила приглашение на торжественный рождественский обед в Сандрингеме. По традиции после застолья представители королевской семьи дарят друг другу подарки. Ключевым правилом является то, что сюрприз должен быть забавным и даже немного странным, но самое главное, чтобы на его покупку тратилось как можно меньше денег. Поэтому монаршие родственники получали в качестве презента шапочки для душа с пикантными надписями, кожаное сиденье для сортира, игрушечный набор под названием «Вырасти себе новую девушку» и многое другое.
«Подарки открывают в канун Рождества, когда вся семья собирается вместе. Презенты раскладывают в гостиной прямо на полу. Как только все прибудут, и гости насладятся традиционным ужином, все переходят к вручению подарков», — говорят эксперты.
Безусловно, Меган Маркл пришлось постараться, чтобы угодить Её Величеству, но всё-таки герцогине удалось это сделать. После церковной службы и торжественного ужина вся семья приступила к вручению подарков. Герцогиня Сассекская подарила монарху игрушечного поющего хомяка, и, конечно, королева оценила этот презент. Но стоит отметить, что подарок понравился не только королеве Елизавете II, но и её корги, которые то и дело пытались завладеть игрушкой и сделали это, разорвав хомяка ещё до окончания торжества.