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2 часа назад

Россиян предупредили о главной опасности переводов по номеру телефона

РИА "ФедералПресс"

При ошибочном онлайн-переводе по номеру телефона банк в большинстве случаев не сможет удовлетворить требование об отмене операции. Об этом заявила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Россиян предупредили о главной опасности переводов по номеру телефона
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вернуть деньги в этой ситуации весьма непросто», – отмечает эксперт.

Рыжкова советует обратиться в суд о взыскании неосновательного обогащения. В заявлении следует указать все необходимые данные об ответчике, в том числе фамилию, имя, отчество, а также сведения юридического характера – это СНИЛС, ИНН или серия и номер паспорта.

Кроме того, можно обратиться с исковым заявлением к банку по месту нахождения филиала кредитной организации или по месту жительства истца, пишет «Прайм».

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